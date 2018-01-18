В Таджикистане растет число разводов. Если в 2010 году в республике распалось чуть более 6 тысяч браков, то в 2016 году было зарегистрировано свыше 9 тысяч разводов. Причин много: чаще всего распадаются ранние браки, нередко причиной разрушения семьи становится трудовая миграция одного из супругов. Еще одной из частых причин разводов является вмешательство в жизнь молодоженов родственников мужа и особенно свекрови, с которой далеко не у всех невесток складываются отношения. Дело в том, что в Таджикистане в большинстве случаев после свадьбы молодая жена приходит в дом к родителям жениха. Очень редко (в основном, в городских семьях) молодые начинают свою жизнь отдельно от родителей.

Совместное проживание в одном доме невесток со свекровями и другими родственниками жениха нередко становится причиной скандалов и более серьезных семейных драм, доходящих до насилия и суицида. Однако в некоторых семьях традиционный патриархальный уклад вполне устраивает всех домочадцев, которые в совместном проживании нескольких поколений видят не источник раздоров, а силу и опору. В одной из таких таджикских семей, которую, скорее, можно назвать большим коллективом или даже семейной общиной, побывал корреспондент «Ферганы».

В семье Эргашевых — жителей села Унджи Бободжонгафуровского района, что на севере Таджикистана — почти семь десятков человек четырех поколений. Точнее, этот большой род состоит из восьми семей, пять из которых проживают в одном доме и вполне довольны таким образом жизни: детям есть, с кем поиграть, их мамочкам — с кем пообщаться, мужчинам — с кем посоветоваться. Главе семьи — Бикурбон Мамадкуловой — 78 лет, а самому маленькому члену родового коллектива — год с небольшим.

Обычная, да не совсем

Переступив порог дома Эргашевых, я, как принято у таджиков, решил первым делом встретиться с главой семьи — матерью четырех сыновей, четырех дочерей и бабушки более 50 внуков Бикурбон Мамадкуловой, а потом с ее позволения поговорить и с другими членами семейного коллектива.

- Заходите. Она в своей комнате, ждет вас, — говорит молодая невестка.

- Добро пожаловать, товарищ журналист, — с улыбкой встречает меня Бикурбон-оча. — Слышала, что вы интересовались нашей семьей, за что вам спасибо. Что могу сказать? Наша семья — одна из сотен обычных таджикских семьей. Живем, слава Богу, тихо, мирно, дружно.

- Но сейчас идет другая тенденция: многие молодожены хотят жить отдельно от родителей, считая, что совместное проживание разрушает их отношения. Как в вашей семье удается всех объединить и избегать конфликтов?

- Прежде всего, я всегда возвышаю роль мужчины в семье, несмотря на то, что я женщина и старшая здесь, и этому учу дочерей и невесток. У нас не зря говорят: «Мужчина — голова, а жена — шея». Там, где есть мужская сила, есть процветание и благополучие. Мужчина — это щит и опора женщин. Следовательно, женщины должны уважать своих мужчин, беречь их. Но самым важным в семье является взаимопонимание и взаимные уступки. Без этого нет прочной семьи. Второе, что объединяет молодых, — это совместный труд на благо семьи. Все мои дети — дехкане. Полевые работы у них начинаются в феврале и заканчиваются в ноябре. Рядом с ними их жены, мужья и дети.

Когда не работают в поле, без дела тоже никто не сидит, каждый чем-то обязательно занят. В частности, женщины занимаются уходом за домашними животными. У нас около 60 баранов и 60 коров, шесть из них дают молоко. За ними нужно ухаживать — чистить, кормить, доить. Утром и вечером их надо накормить жмыхом и сеном, в обеденное время — напоить водой. Хлев надо каждый день чистить от навоза. Если после завершения этих работ остается еще какое-то время, то женщины занимаются вышивкой национальных халатов — чапанов.

Бикурбон Мамадкулова с сыном Абдувоситом

Мужчины заняты строительством и обустройством новых домов. Мы никогда не нанимаем мастеров-строителей. Начиная с фундамента и до крыши наши мужчины со своими сыновьями делают все сами. А девочки помогают своим мамам в домашнем хозяйстве. Когда есть работа и все заняты полезным трудом, тогда и нет времени ругаться и сплетничать. Я всегда говорю: не сплетничайте за спиной, лучше выскажите свое недовольство вслух. Ведь жизнь есть жизнь, иногда бывают недопонимания и конфликты. Я стараюсь сразу обсудить и выяснить их причины и устранить их в корне.

- Я слышал, что хотя у каждого из ваших детей отдельная семья, у всех общий бюджет и одна домашняя касса, верно?

- Да, это верно. Когда сыновья и снохи получают зарплату, необходимую долю оставляют себе на карманные расходы, а отставшую сумму передают мне. Я выделяю средства из собранной суммы на нужды, о которых мне говорит старший сын, 58-летний Абдувосит. Он является в нашей семье главным мужчиной и играет роль отца для всех членов после того, как в 1996 году умер мой муж, Абдукадыр Эргашев. Мы с мужем прожили 37 счастливых лет. Он у меня был секретарем комсомольской организации колхоза. Теперь наш старший, Абдувосит, занял его место — он распределяет средства, решает, что нужно купить для хозяйства.

- Наверное, трудно готовить еду на такое количество людей…

- Все привыкли, никого из нас это не пугает. Готовим обычно два раза в день в большом казане. К примеру, на приготовление одного блюда на всю семью уходит примерно 6-7 килограммов риса, макарон или маша (бобовая культура. – Прим. «Ферганы») . Соответственно, столько же нужно мяса, лука, моркови, картофеля, — говорит Бикурбон-оча.

- У вас есть постоянные повара?

- Нет, снохи сами между собой договариваются, кто будет готовить еду, кто — печь лепешки.

- А бывает, что кто-то не хочет есть общую пищу?

- Бывает и такое. Поэтому мы для каждой семьи купили и раздали по баллону сжиженного газа. Они всегда заправлены. Кто хочет, может сам себе что-то готовить. Кроме этого, у нас на общей кухне установлены несколько казанов. Каждая семья может приготовить себе отдельно, но обычно готовят на всех, потому что это выгоднее и занимает меньше времени, - отметила Бикурбон-оча.

Во время нашего разговора с главой семьи пришел внук — Аюбджон.

- Вы покупаете продукты на рынке? — спрашиваю нового собеседника.

- Мы все, от самого старшего и до подростков, работаем в Ассоциации дехканских хозяйств имени Урунходжаева. Ежегодно мы берем в аренду 100 гектаров земли. На ней, в основном, выращиваем хлопок, получаем хороший урожай. В прошлом сезоне с каждого гектара земли получили по 40 центнеров хлопка-сырца. Несколько лет тому назад за высокие показатели бывший председатель Согдийской области, нынешний премьер-министр Кохир Расулзода вручил нашему семейному хозяйству автомашину «Жигули», семерку. Но кроме хлопчатника, мы выращиваем пшеницу, кукурузу, морковь, картофель, лук и другие овощи. Мы делаем запас продуктов с расчетом на полтора года. Ежегодно запасаем до 6 тонн пшеницы, по 3 тонны риса, моркови и картошки. Отставшую продукцию реализуем на рынке.

Женщины пекут лепешки

Пшеницу отвозим на мельницу, полученную муку используем для выпечки хлеба, а отруби идут на кормление домашних животных. Мы также не нуждаемся в покупке мясомолочной продукции. Сами закалываем своих баранов и быков, молоко тоже свое, из него женщины делают молочные продукты. Во время забоя скота по праздникам угощаем соседей. На рынке и в магазинах покупаем только те товары, которые не можем произвести сами. Через день женщины пекут по 35-40 лепешек, — рассказал Аюбджон.

Пока мы разговаривали, в дом зашла женщина лет тридцати. В руках у нее была двухлитровая стеклянная банка. Оказалось, что она пришла к Эргашевым за молочными продуктами: «Я часто беру у наших соседей кефир и молоко, — сказала женщина по имени Марям. — Ведь другие кормят своих коров остатками переработанной на заводе кукурузы, а наши соседи — жмыхом и травой. Следовательно, и молочная продукция у них экологически чистая и качественная».

Вслед за Марям появился мужчина, который, как выяснилось, пришел за навозом. «Я ежегодно у Эргашевых беру навоз для своего огорода. Обычно они с меня за него деньги не берут, хотя на рынке одна машина навоза стоит 250-300 сомони ($30-35)», — заметил сосед в разговоре со мной.

Примечательно, что несмотря на экономически тяжелые времена в Таджикистане, никто из семьи Эргашевых ни разу не выезжал на заработки в другие страны. В этом семейном коллективе, благодаря взаимной поддержке, четкому распределению ролей и обязанностей и, конечно, трудолюбию, всегда всего в достатке.

Одна из снох, Угулджон, несет на стол свежеиспеченные лепешки

Уроки коллективизма и трудолюбия

В семье Бикурбон-очи есть свои агроном, бухгалтер, медсестра и даже журналист. Одна из невесток, Мадина, окончила курсы оказания первой медицинской помощи. Она делает уколы домочадцам, измеряет давление, ухаживает за больными, может сделать перевязку в случае травмы. Мадина также следит за графиком вакцинации детей.

В доме Эргашевых я застал и свою коллегу — редактора областной газеты «Ворисони Сугд» Муслиму Рахимову. Муслима рассказала о том, как шесть лет тому назад пришла в этот дом в качестве новой невестки:

- В первые дни жизни в этой семье я удивлялась сложившимся в течение многих лет порядкам, соблюдение которых было обязательным для всех ее членов. Но постепенно привыкла к такому укладу. Каждый день пребывания в среде новых родных был для меня своеобразным уроком. Я научилась коллективизму, созданию общего семейного бюджета, рациональному использованию своего времени и, наконец, научилась радоваться и печалиться вместе со всеми. Проблему каждого мы воспринимаем, как нашу общую проблему. Детям здесь весело. Они играют между собой. Но когда видят, что родители заняты каким-то делом, спешат помочь им. Для них это настоящие уроки трудолюбия, — говорит Муслима.

Трое из восьми детей Бикурбон Мамадкуловой получили собственные участки в том же селе, построили дома и живут отдельно. Однако от общего семейного коллектива они не оторвались. В доме 55-летнего сына Бикурбон-очи Назарджона Эргашева, который находится недалеко от родового гнезда, живут сам Назарджон, его супруга Угулджон, их дети Аюб и Акмал со своими супругами Анор и Мадиной, а также пятеро их детей. Мой визит в их дом совпал с процессом выпечки лепешек и приготовления самого любимого блюда таджиков — плова.

Угулджон и ее невестка приготовили плов

- Обе мои снохи — хорошие девушки, — сердечно говорит Угулджон. — Я и сама люблю готовить, но основным поваром в доме является Анор. Она очень вкусно готовит разные блюда. Хотя у нас как бы отдельный дом и отдельная кухня, мы никогда не забываем о родительском доме. Каждый вечер отправляем им «посылку» с горячей едой. Сегодня, например, отправлю блюдо с пловом. Это знак нашего уважения Бикурбон-оче. Кроме того, наша «посылка» является для них своего рода вестью, что у нас все благополучно, — рассказывает она о семейной традиции.

Как минимум четыре раза в году — на Новый год, весенний праздник Навруз, а также мусульманские праздники Иди Курбан или Рамазан — вся большая семья Эргашевых собирается вместе за одним столом. А на Навруз коллективно отправляются в горы, чтобы собрать тюльпаны и подснежники. Ну и конечно же, дни рождения главы семьи, Бикурбон Мамадкуловой, также отмечают все вместе.

Подрастающее поколение семьи Эргашевых

Когда я вернулся в основной дом, чтобы попрощаться с главой семьи, Бикурбон-оча пригласила меня еще раз приехать в гости на Навруз, чтобы угостить сумалаком. Я пообещал, что приеду.

По дороге домой я думал о том, что, наверное, именно такая семейно-общинная форма совместного проживания и трудовой деятельности в нынешних кризисных условиях может спасти таджикские семьи от нищеты. Конечно, в том, что в этой семье есть сплоченность и взаимовыручка, большая заслуга ее главы — Бикурбон Мамадкуловой, которая руководит своим семейным коллективом мудро и справедливо. А дети не стремятся дистанцироваться от своих родителей, понимая, что их благополучие зависит от общих усилий всех представителей большого рода.

Тилав Расул-заде. Фото автора и из семейного архива Эргашевых