Казахстан закупил американскую продукцию и услуги на общую сумму в $2,5 млрд по итогам визита президента страны Нурсултана Назарбаева в Вашингтон, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

"В ходе визита было подписано множество контрактов и документов, включая новые соглашения между Boeing Company, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, KazTemirZholy, SCAT Airlines и фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" о приобретении американской продукции и услуг на сумму более $2,5 млрд", - говорится в сообщении, пишет CA-NEWS (KZ).

В нем также указано, что США и Казахстан продолжают сотрудничать в рамках Всемирной торговой организации. Объем двусторонней торговли в 2016 году достиг $1,9 млрд, Вашингтон и Астана намерены развивать отношения в этой сфере.



В свою очередь пресс-служба Акорды сообщила, что казахстанские авиационные компании заключили соглашения с американской корпорацией Boeing на $1,3 млрд,.



"В ходе визита оба лидера [президенты Казахстана и США Нурсултан Назарбаев и Дональд Трамп] приветствовали отдельные сделки между Boeing и казахстанскими авиалиниями на общую сумму $1,3 млрд, поддерживающие открытие 7,1 тыс. прямых и косвенных рабочих мест в США", - говорится в документе.

В нем отмечается, что казахстанская компания SCAT Airlines заказала шесть самолетов модели Boeing-737 MAX 8. "С учетом запланированной поставки первого самолета в марте 2018 года эти воздушные суда станут первыми моделями 737 MAX, находящимися в собственности и эксплуатации в Казахстане и Центральной Азии, расширяя региональную и международную сеть компании SCAT", - говорится в документе.



В нем также указано, что казахстанская авиакомпания "Эйр Астана" подтвердила свою приверженность в соответствии с условиями существующего контракта приобрести три самолета Boeing 787 Dreamliner с запланированной поставкой в 2021 году.



"Компания General Electric и компания "Казахстан темир жолы" (КТЖ) заключили две новые стратегические инициативы, оцениваемые на сумму почти $900 млн, которые будут поддерживать либо создадут 3,5 тыс. рабочих мест в США", - говорится в документе.



В нем отмечается, что компания GE Transportation разработает и произведет до 300 сцепных локомотивов для КТЖ, поставка которых начнется в 2019 году.



GE Transportation также подписала 18-летнее соглашение о предоставлении услуг в целях обслуживания и поддержки 175 имеющихся у КТЖ пассажирских локомотивов General Electric EVO, начиная с 2018 года. "Сделка включит в себя расширение основного железнодорожного производства КТЖ в Астане", - говорится в документе.



Напомним, президент Казахстана посещает США с официальным визитом, который начался во вторник и продлится по четверг включительно. В рамках этой поездки Назарбаев также посетит Нью-Йорк. На 18 января в штаб-квартире ООН намечены дебаты членов Совета Безопасности высокого уровня на тему "Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия" под председательством лидера Казахстана.