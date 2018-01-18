Страна: США

Жанр: фэнтези, комедия, семейный

Режиссер: Пол Кинг

Актеры: Майкл Гэмбон, Имелда Стонтон, Бен Уишоу, Мадлен Харрис, Сэмюэл Джослин, Салли Хокинс, Хью Бонневилль, Джули Уолтерс, Мари-Франс Альварез, Санджив Бхаскар

Премьера в Душанбе: 18 января, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз»

Забронировать билеты можно по телефонам ‎2350025, ‎988885801.

В антикварном магазине Лондона обаятельный и хорошо воспитанный медведь Паддингтон находит уникальную старинную книгу. Пока он изо всех своих медвежьих сил старается накопить на нее деньги, редчайшее издание внезапно похищают. Паддингтон оказывается вовлечен в аферу века, затеянную знаменитым, но вышедшим в тираж актером, который ныне рекламирует собачьи консервы, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.