Железный пешеходный мост находится недалеко от большого моста по проспекту С. Шерози

В Душанбе 18-летняя девушка пыталась покончить с жизнью и сбросилась с моста в Душанбинку. Ее спасли.

Трагическое происшествие произошло в полдень 16 января – молодая девушка сбросилась с пешеходного моста через реку Душанбинка (Железный пешеходный мост находится недалеко от большого моста по проспекту С. Шерози, недалеко от ТЭЦ-1), сообщили «АП» в ОМВД района Фирдавси.

«На подобный шаг 18-летнюю Махваш Назарову, жительницу столицы, толкнули семейные проблемы. Она сначала выпила таблетки, а потом сбросилась с моста в реку, однако ее спасли люди, которые в тот момент находились неподалеку», - сообщили в ОМВД.

По данным источника, в настоящее время девушка находится в Ожоговом центре Душанбе (ГКБ №3) под наблюдением врачей.

По данному факту возбуждено дело, расследование продолжается со стороны прокуратуры столичного района Фирдавси.

Следует отметить, что в последнее время участились случаи сведения счетов с жизнью таким путем – броситься с моста в реку. В феврале 2017 года 18-летняя девушка сбросилась с моста в Душанбинку, в апреле этого года молодая женщина бросилась в реку Кофарнихон со своим полугодовалым сыном, в середине июня в реку Вахш с моста сбросилась молодая беременная женщина, в конце июня жительница Согда совершила самоубийство, бросившись в Сырдарью.

Эксперты считают, что в Таджикистане у суицидов – женское лицо.

В 2016 году в республике было зарегистрировано 327 случаев, и большая часть суицидов (168) пришлась на женщин (159 мужчин, 55 несовершеннолетних). Конечно, за последние годы количество таких случаев в республике сократилось: так, в 2015 году было зафиксировано 624 самоубийства, в 2014-м – 550, однако статистика всё равно вызывает опасения. Кроме того, правоохранительные органы фиксируют только совершённые суициды: сколько было предпринято попыток – неизвестно.

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