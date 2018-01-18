МВД Таджикистана обнародовало детали гибели сотрудника УГАИ, который скончался вечером 15 января в Душанбе в результате дорожного происшествия.

МВД РТ Камолиддин Хукуматзода

В распространённом некрологе пресс-центра МВД подчеркивается, что руководство и личный состав МВД Таджикистана выражает скорбь в связи с гибелью сотрудника органов внутренних дел, старшего лейтенанта милиции Камолиддина Хукуматзода – старшего госавтоинспектора специального взвода Роты патрульно-постовой службы УГАИ МВД Республики Таджикистан.

«15-го января в 20:00 вечера, находясь при исполнении своих служебных обязанностей на ул. Дж.Расулова района Сино, при попытке остановить автомашину марки «Опель-Астра» (госномер 77-34 ЕА 01) наш сотрудник Камолиддин Хукуматзода получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Водитель, находившийся в состоянии опьянения, сбил его, в результате чего оборвалась жизнь нашего сотрудника в возрасте 32 лет», - говорится в публикации.

Камолиддин Хукуматзода родился 30 января 1985 года в Файзабадском районе. После окончания средней школы №1 Файзабадского района, в 1999 году поступил в Таджикский Технический Колледж на факультет «Строительство и сооружение дорог», который успешно закончил. В 2015 году поступил в Академию МВД Республики Таджикистан на факультет «Правоведение», учился на третьем курсе.

Службу в органах внутренних дел начал с февраля 2013 года, за этот период работал в должностях среднего руководящего состава.

За положительные качества работы Хукуматзода руководством МВД и Управлением ГАИ был награждён рядом наград.

«Мы глубоко скорбим по поводу внезапной гибели друга, брата, нашего коллеги, выражаем его семье и близким родственникам соболезнование», отмечается в некрологе.

По данным «АП» за рулем автомобиля совершившего смертельный наезд на сотрудника УГАИ, находился 23-летний житель столицы Отабек Ашуров, который не среагировав на требования инспектора ГАИ остановиться, совершил наезд на сотрудника милиции.

Позже он был задержан. При проведении медицинского обследования было выявлено, что он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

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