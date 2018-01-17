С 1 февраля 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отменил индивидуальные таможенные, налоговые и иные льготы, а также другие преференции, предоставленные отдельным хозяйствующим субъектам по импорту в республику продовольственных товаров, сообщает CA-News.

Документом также запрещено принятие Кабинетом Министров Республики Узбекистан решений, предусматривающих предоставление отдельным хозяйствующим субъектам индивидуальных таможенных, налоговых и иных льгот, а также других преференций по ввозу в республику продовольственных товаров.

Глава государства поручил создать во всех регионах республики на условиях государственно-частного партнерства специализированных складских помещений, хранилищ, холодильных камер, современного высокотехнологичного, энергоэффективного оборудования по переработке и фасовке продовольственных товаров.

С 1 февраля 2018 года в Узбекистане отменяется запрет на продажу (покупку) потребительских товаров на товарно-сырьевых биржах республики.

Также производители сахара освобождаются сроком до 1 января 2019 года от уплаты налога на добавленную стоимость в части объемов, произведенных на основе импортного сырья.

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