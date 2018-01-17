Жилые дома, общей площадью более 1,1 миллиона квадратных метров, сданы в эксплуатацию в 2017 году. Это на 8,1 процентов меньше показателя 2016 года, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

В частности, в Согдийской области в прошлом году сдано в эксплуатацию около 465 тысяч квадратных метров жилья, в Хатлонской области – 268 тысяч квадратных метров, в Душанбе – 195 тысяч квадратных метров, в РРП – 149 тысяч квадратных метров, а в ГБАО – 44 тысяч квадратных метров.

Строительство жилых домов в республике, в основном, осуществляется субъектами негосударственного сектора, в котором значительную долю занимает население: в 2017 году населением построено жилье, общей площадью 854 тысяч квадратных метров (76 процентов от общего объема введенного в действие жилья).

Между тем, в 2017 году по республике сдано в эксплуатацию 64 новых общеобразовательных школ почти на 19 тысяч ученических мест, 13 медпунктов, 5 больниц и 8 дошкольных учреждений.

В целом доля строительства в ВВП республики в 2017 году по сравнению с 2016 годом сократился на 1,9 процентов, по сравнению с 2015 годом – на 2,5 процентов, а по сравнению с 2014 годом – на 3,5%.

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