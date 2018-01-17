Казахстан является другом Соединенных Штатов и высоко ценит политическую поддержку, оказываемую Астане Вашингтоном. Об этом заявил во вторник на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме его казахстанский коллега Нурсултан Назарбаев, сообщает ТАСС.

"Я первый [прибывший на переговоры с Трампом в Вашингтон] президент нашего региона. Само то, что я здесь нахожусь, - большая честь. И я их [других центральноазиатских лидеров] представляю сегодня. И для Казахстана всегда была важна политическая поддержка нашей независимости и целостности территории", - сказал Назарбаев.

"И все 26 лет [независимости] Казахстан является другом Америки", - добавил Назарбаев, говоривший на русском языке. Он поблагодарил Трампа за приглашение нанести визит в столицу США и поздравил его с предстоящей 20 января первой годовщиной пребывания у власти и "огромными успехами в экономике". Президент выразил надежду на то, что в результате нынешних переговоров уровень экономических отношений Казахстана с США станет еще выше.

"Сейчас к Центральной Азии [проявляется] большой интерес больших государств. Наши соседи с одной стороны - Россия, с другой - Китай, на юге - исламский мир. Здесь очень важно присутствие Соединенных Штатов в нашем формате "С5+1" (США и пять стран Центральной Азии - Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, - прим. ТАСС), и я прошу президента продолжить это наше сотрудничество", - сказал также Назарбаев.

Также Назарбаев считает присутствие американского воинского контингента в Афганистане делом не только США, но и всего мира. Такое мнение он выразил во вторник, выступая вместе со своим американским коллегой Дональдом Трампом по итогам встречи в Белом доме.

"Казахстан активно поддержал борьбу Соединенных Штатов против терроризма в 2001 году и сейчас поддерживает большую работу, которая проводится в Афганистане", - сказал Назарбаев.

"Присутствие американских войск в Афганистане - это дело не только Соединенных Штатов, но и всего мира. Противостоять новому очагу терроризма - это задача всех нас, соседей Афганистана", - отметил он.

Кроме того, Назарбаев отметил, что Казахстан в свое время отказался от четвертого в мире ядерного арсенала и предлагает КНДР последовать своего примеру в деле денуклеаризации.

"Вы знаете, что Казахстан в свое время отказался от четвертого в мире ядерного арсенала и закрыл крупнейший в мире полигон для ядерных испытаний в Семипалатинске. У нас есть моральное право предлагать ядерным странам поступить, как мы: так мы делали с Ираном, и так я сейчас разговариваю с Северной Кореей", - сказал он.

Президент Казахстана добавил, что он обеспокоен резким ухудшением отношений между Россией и США, которые, по его мнению, "ушли на ноль".

"Проблему Северной Кореи могут решать только совместно США, Китай и Россия. В связи с этим нас, соседей, естественно беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией", - сказал он.

Безвизовый режим для граждан Казахстана

Назарбаев рассчитывает, что США введут безвизовый режим для казахстанских граждан в качестве зеркального ответа на такой же шаг со стороны Астаны для американцев.

"Казахстан объявил безвизовый режим для американских граждан, которые бывают у нас. Мы надеемся на ответную реакцию", - сказал он.

В конце 2016 года Казахстан и США запустили механизм взаимной выдачи 10-летних виз для своих граждан, который призван "способствовать дальнейшему развитию деловых и общественных связей" между двумя государствами. Астана, помимо выдачи десятилетних виз, пошла на еще большее упрощение визового режима для граждан США: с 1 января 2017 года американским гражданам, приезжающим в республику менее чем на 30 дней, виза не требуется. Планомерно Казахстан упрощает визовый режим в целом, рассчитывая на рост притока бизнесменов и туристов.

Трамп назвал Казахстан "ценным партнером"

Со своей стороны Трамп выразил уверенность в том, что дела у Казахстана обстоят "очень хорошо". В связи с этим американский лидер упомянул о деятельности в этой республике ряда крупнейших компаний США, включая таких промышленных гигантов, так General Electric и Boeing. Казахстан сталкивался с определенными вызовами, но справился с ними, убежден глава администрации США. При этом он отметил, что Назарбаев пользуется большим уважением на мировой арене. "Большая честь быть с вами. Мы вместе находились в Саудовской Аравии [в мае прошлого года], у нас немедленно сложились отношения", - заявил Трамп.

Он также отметил, что взаимодействие с Казахстаном помогает реализации новой стратегии Вашингтона по Южной Азии. "На сегодняшний день наше стратегическое партнерство с Казахстаном продвигает вперед мою стратегию по Южной Азии, которая работает. И она работает куда стремительнее, чем кто-либо может себе представить. Это взаимодействие стало еще более крепким в этом месяце, когда Казахстан председательствует в СБ ООН", - сказал Трамп.

Кроме того, по его словам, "Казахстан - ценный партнер в деле избавления Корейского полуострова от ядерного оружия". "Вместе мы должны сделать так, чтобы Северная Корея не угрожала миру ядерным разрушением", - сказал Трамп.

Нурсултан Назарбаев — бессменный руководитель Казахстана со дня его независимости. За 26 лет правления Назарбаев имел дело с пятью администрациями Белого дома — Джорджа Буша-старшего, Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа.



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