Freedom House поставила Таджикистану 11 из 100 возможных пунктов и перенесла в список "не свободных" стран.

Международная правозащитная организация Freedom House выпустила очередной ежегодный доклад, оценив состояние гражданских и политических свобод в 195 странах мира.

Авторы исследования под названием «Свобода в мире 2018: кризис демократии», пришли к выводу, что в течение последних 12 лет уровень свободы в мире неуклонно снижался: 71 государство продемонстрировало сокращение гражданских и личных свобод, и лишь 35 стран могут отчитаться о достижениях в этой сфере.

Таджикистан, набравший 11 пунктов из 100 необходимых, за последнее десятилетие покинул группу «частично свободных» стран и оказался в списке «не свободных», говорится в докладе.

Фото с сайта freedomhouse.org

Из 49 стран, признанных «не свободными», 12 государств заняли худшие позиции, не сумев набрать даже 10 пунктов из 100 возможных. В этом списке оказались Сирия, Южный Судан, Эритрея, Северная Корея, Туркменистан, Экваториальная Гвинея, Саудовская Аравия, Сомали, Узбекистан, Судан, Центральноафриканская Республика и Ливия.

Авторы исследования пришли к выводу, что из общего количества стран, упомянутых в докладе, лишь 88 (или 45% от общего числа), могут считаться свободными. 58 государств (или 30%) признаны «частично свободными».

«Демократия переживает самый серьезный кризис за последнее десятилетие, – считает президент Freedom House Майкл Абрамовиц(Michael J. Abramowitz). – Базовые основы демократии – включая гарантии проведения свободных и честных выборов, соблюдения прав меньшинств, существования свободной прессы и признания верховенства закона – сегодня под угрозой во всем мире».

В докладе отмечается, что такие страны, как Россия и Китай сумели воспользоваться ситуацией в ведущих демократических странах мира для того, чтобы усилить репрессии против собственных граждан и распространить свое влияние за рубежом.

Во многом это стало возможным из-за процессов, происходящих в Соединенных Штатах. Эксперты Freedom House подчеркивают, что в течение семи последних лет в США было зафиксировано «постепенное сокращение» гражданских свобод. В 2017 году этот процесс ускорился из-за «растущей уверенности в факте российского вмешательства в президентскую избирательную кампанию, и отсутствия эффективных шагов со стороны новой администрации, направленных на то, чтобы пресечь и не допустить подобное вмешательство в будущем». Сыграл роль и имевший, по мнению авторов доклада, отход новой администрации от базовых этических норм, а также снижением прозрачности в действиях властей.

Несмотря на то, что базовые демократические институты, такие, как пресса и независимая судебная система, сумели сохранить свое влияние в США, аналитики Freedom House отмечают, что «атаки со стороны президента Трампа» могут существенно ослабить их позиции в обществе.

Основной угрозой глобальной стабильности в докладе названы Саудовская Аравия, Иран, Венесуэла и Северная Корея. Именно эти государства, по мнению экспертов Freedom House, отвечают за возросшие риски существования «перманентных долговременных региональных конфликтов и гуманитарных кризисов».

Фиолетовый цвет - «несвободные», желтый - «частично свободные», зеленый - «свободные» Фото с сайта freedomhouse.org

В Евразии основной угрозой для существования гражданских и политических свобод по-прежнему остается Россия. Как отмечают авторы исследования, президент Владимир Путин «организовал кампании дезинформации во время выборов в европейских демократических странах, наладил контакты с политическими партиями, пропагандирующими ксенофобию на континенте, продолжает угрожать своим ближайшим соседям», а также «выступил в качестве альтернативного источника военной помощи для диктаторских режимов на Ближнем Востоке».

Главной целью Москвы, считают аналитики Freedom House, является вмешательство во внутренние дела демократических государств для того, чтобы «разрушить институты, связывающие их между собой».

Среди наиболее тревожных тенденций в регионе авторы доклада назвали усилия авторитарных государств заставить своих критиков замолчать, невзирая на государственные границы.

Freedom House - неправительственная организация, известная исследованиями состояния политических и гражданских свобод. С 1978 года выпускает ежегодные доклады «Свобода в мире», в которых анализируется состояние дел с политическими правами и гражданскими свободами в различных государствах и присваиваются соответствующие рейтинги, по которым страны делятся на «свободные», «частично свободные», «несвободные».

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus