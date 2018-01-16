Freedom House поставила Таджикистану 11 из 100 возможных пунктов и перенесла в список "не свободных" стран. 

Международная правозащитная организация Freedom House выпустила очередной ежегодный доклад, оценив состояние гражданских и политических свобод в 195 странах мира.

Авторы исследования под названием «Свобода в мире 2018: кризис демократии», пришли к выводу, что в течение последних 12 лет уровень свободы в мире неуклонно снижался: 71 государство продемонстрировало сокращение гражданских и личных свобод, и лишь 35 стран могут отчитаться о достижениях в этой сфере.

Таджикистан, набравший 11 пунктов из 100 необходимых, за последнее десятилетие покинул группу «частично свободных» стран и оказался в списке «не свободных», говорится в докладе.

Фото с сайта freedomhouse.org

Из 49 стран, признанных «не свободными», 12 государств заняли худшие позиции, не сумев набрать даже 10 пунктов из 100 возможных. В этом списке оказались Сирия, Южный Судан, Эритрея, Северная Корея, Туркменистан, Экваториальная Гвинея, Саудовская Аравия, Сомали, Узбекистан, Судан, Центральноафриканская Республика и Ливия.

Авторы исследования пришли к выводу, что из общего количества стран, упомянутых в докладе, лишь 88 (или 45% от общего числа), могут считаться свободными. 58 государств (или 30%) признаны «частично свободными».

«Демократия переживает самый серьезный кризис за последнее десятилетие, – считает президент Freedom House Майкл Абрамовиц(Michael J. Abramowitz). – Базовые основы демократии – включая гарантии проведения свободных и честных выборов, соблюдения прав меньшинств, существования свободной прессы и признания верховенства закона – сегодня под угрозой во всем мире».

В докладе отмечается, что такие страны, как Россия и Китай сумели воспользоваться ситуацией в ведущих демократических странах мира для того, чтобы усилить репрессии против собственных граждан и распространить свое влияние за рубежом.

Во многом это стало возможным из-за процессов, происходящих в Соединенных Штатах. Эксперты Freedom House подчеркивают, что в течение семи последних лет в США было зафиксировано «постепенное сокращение» гражданских свобод. В 2017 году этот процесс ускорился из-за «растущей уверенности в факте российского вмешательства в президентскую избирательную кампанию, и отсутствия эффективных шагов со стороны новой администрации, направленных на то, чтобы пресечь и не допустить подобное вмешательство в будущем». Сыграл роль и имевший, по мнению авторов доклада, отход новой администрации от базовых этических норм, а также снижением прозрачности в действиях властей.

Несмотря на то, что базовые демократические институты, такие, как пресса и независимая судебная система, сумели сохранить свое влияние в США, аналитики Freedom House отмечают, что «атаки со стороны президента Трампа» могут существенно ослабить их позиции в обществе.

Основной угрозой глобальной стабильности в докладе названы Саудовская Аравия, Иран, Венесуэла и Северная Корея. Именно эти государства, по мнению экспертов Freedom House, отвечают за возросшие риски существования «перманентных долговременных региональных конфликтов и гуманитарных кризисов».

Фиолетовый цвет - «несвободные», желтый - «частично свободные», зеленый - «свободные»
Фото с сайта freedomhouse.org

В Евразии основной угрозой для существования гражданских и политических свобод по-прежнему остается Россия. Как отмечают авторы исследования, президент Владимир Путин «организовал кампании дезинформации во время выборов в европейских демократических странах, наладил контакты с политическими партиями, пропагандирующими ксенофобию на континенте, продолжает угрожать своим ближайшим соседям», а также «выступил в качестве альтернативного источника военной помощи для диктаторских режимов на Ближнем Востоке».

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Главной целью Москвы, считают аналитики Freedom House, является вмешательство во внутренние дела демократических государств для того, чтобы «разрушить институты, связывающие их между собой».

Среди наиболее тревожных тенденций в регионе авторы доклада назвали усилия авторитарных государств заставить своих критиков замолчать, невзирая на государственные границы.

Freedom House - неправительственная организация, известная исследованиями состояния политических и гражданских свобод. С 1978 года выпускает ежегодные доклады «Свобода в мире», в которых анализируется состояние дел с политическими правами и гражданскими свободами в различных государствах и присваиваются соответствующие рейтинги, по которым страны делятся на «свободные», «частично свободные», «несвободные». 

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