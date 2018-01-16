Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг объявил 12 января, что социальная сеть будет показывать пользователям больше постов от их друзей и родных — и меньше новостей, а также страниц, которые ведутся от имени больших брендов, в том числе медийных, сообщает Медуза.

Цукерберг утверждает, что делает это ради блага пользователей: не читая новостей, они якобы станут счастливее. У этого решения может быть и другая подоплека: Facebook критикуют за неспособность справиться с фейками и пропагандой — возможно, компания пытается справиться с проблемами радикально. После заявления Цукерберга акции Facebook упали, а СМИ и издательства выступили с критикой в адрес компании: они все больше сомневаются, что социальную сеть можно считать надежным партнером.

Решение Facebook, очевидно, ударит по СМИ, которые получают значительное количество переходов из социальной сети. Примерно половина жителей США читают новости через Facebook. Для российских медиа это тоже важный источник трафика: например, 13% всего трафика «Медузы» в декабре 2017 года приходилось именно на эту соцсеть, столько же — у сайта «Дождя». Для сайта РБК, судя по данным Liveinternet, фейсбук — главный источник среди социальных сетей, оттуда издание получает около 45% переходов.

Главный редактор Slate Group Джейкоб Вейсберг (в группу входят издания Slate и Foreign Policy) предположил, что изменение требуется соцсети, чтобы попасть на китайский рынок. «Facebook просто жаждет попасть в Китай, но он никогда этого не добьется, пока не начнет цензурировать новости. На вашей платформе будут только новости, которыми делятся пользователи, но у тех, кто живет в государствах с репрессивными режимами, нет доступа к нормальным новостям, и они не могут делиться ими, потому что это запрещено законом», — говорит Вейсберг.

После заявления Цукерберга акции Facebook снизились почти на 4,5%. Таким образом, капитализация всей компании упала на 23 миллиарда долларов, а состояние самого Цукерберга (ему принадлежит 14% акций) сократилось на 3,3 миллиарда.

В ответ на решение уменьшить количество новостей в лентах пользователей издание The Verge опубликовало статью «Новая поразительная стратегия Facebook: утонуть».

Ее автор, журналист Кейси Ньютон, предсказывает, что теперь у людей, которые любили читать новости в фейсбуке, будет меньше поводов заходить в социальную сеть. Своим решением компания также отвернулась от больших брендов, небольших компаний и медиа. «Теоретически, Facebook будет зарабатывать на нас меньше денег — или, по крайней мере, скорость, с которой растет прибыль, которую соцсеть получает от нас, снизится», — пишет Ньютон.

Журналист отмечает, что Facebook, возможно, впервые жалеет о собственном быстром росте — и теперь жмет на тормоза. Но в успешность решения отказаться от новостей в лентах пользователей Ньютон не верит: в мессенджере WhatsApp, принадлежащем Facebook, новостей вообще нет, но это не мешает распространению там слухов и дезинформации. Поэтому фейсбуку вряд ли станет легче после смены курса: компанию по-прежнему будут ругать за то, что в нем распространяется ложная информация.

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