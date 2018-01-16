В январе 2018 года 60-летний юбилей отмечает известный таджикский журналист Кироншо Шарифзода.

Преданный «комсомолец»

Начав свою деятельность в газете, которая была органом ВЛКСМ, Кироншо Шарифзода остался верен принципам этой организации, которые актуальны и сегодня.

Помочь обществу воспитывать молодежь в духе патриотизма, неукоснительного соблюдения законов, готовить поколение всесторонне развитых людей, добросовестный труд на благо общества, высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов, гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку - друг, товарищ и брат, честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной жизни. Было время, когда группа «комсомольцев» - журналистов «Джавонони Тоджикистон» Дододжон Атавулооев, Отамурод Бекмурод, Шамсиддин Насриддин, Мавлон Раджаб, Раджабали Исматуллоев в одной из «посиделок» поклялись тем, что не покинут газету, пока не выгонят… Однако, по достижении определенного возраста они должны были уйти во «взрослые» газеты…

«Мне повезло на хороших людей»

После окончания университета по распределению Кироншо направляется на работу в газету «Комсомоли Точикистон». Согласно правилам тех времен, молодому специалисту закончившему университетский журфак, было положено месячный отпуск. Однако, когда Кироншо в свободное время зашел в редакцию, с которой сотрудничал в студенческие годы, работавший там Шамсиддин Насриддинов предложил ему: «Хватить гулять, пойдем со мной. Нужно сделать разворот». То есть заполнять две страницы газеты, посвященную текстильному комбинату, который призывал сельских девушек на работу. Когда вышла газета, Кироншо увидел свою фамилию – «Материалы подготовлены корреспондентом «КТ» Ш. Насриддиновым и общественным корреспондентом газеты К. Шарифовым». Кироншо потом узнал, что это был тактический ход двух завотделов – Шамсиддина Насриддинова и Назокат Олимовой, которые хотели поддержать молодого журналиста. Оказывается, не смотря на распределение, на его место метили совсем другого человека. А в то время непросто было устраиваться на работу в центральных республиканских газетах.

Фото с личной страницы в Facebook

«Эволюционер» Кироншо

В годы распада Союза, когда так называемая перестройка подходила к своему завершению, кругом пахло развалом большой страны, многие стали вдруг «революционерами». Борьба против авторитетов, чрезмерная вольность в выражении своих мнений привела к противостояниям, Кироншо Шарифзода остался верен своему принципу - отрицающий революционные методы и склонный придерживаться принципов постепенного, эволюционного развития. Когда возникали споры и идейные разногласия между коллегами в начале 90-х годов, он не встал в ничью сторону, но не остался безучастным – защищал интересы газеты. Быть нейтральным, каждый свой шаг согласовать с разумом и совестью. Наставлял коллег уважительно относиться к своей профессии, уважать личность друг друга. Он выбрал золотую середину – не пошел против течения, но и поручил себя во власти стихии. Везде и всегда правдиво отразить события, помочь обществу устранить трудности. «Журналист должен служить интересам своего общества, а не отдельных лиц или групп, - говорит Шарифзода.

«Газеты не умрут»

Кироншо Шарифзода человек талантливый мог пойти по литературной дороге. Но не пошел. «Литература развивается в эпохах благополучия и стабильности в обществе. Наше время, когда переход от одной формации к другой сопряжено потрясениями, материальными и духовными преобразованиями в обществе, кризисными явлениями требует от творческого человека отзывчивости. По его мнению, духу нынешнего времени больше отвечает публицистика, журналистика. «Сто лет назад, когда началась современная таджикская журналистика с первой газеты «Бухорои шариф», была такая ситуация. Сегодня как будто возвращаются те времена, когда нужна публицистика, только в новом виде. Изменились средства, пришли в помощь современные технологии, газеты начали менять свою функцию. Сегодня газетам не нужно гоняться за новостями – есть ресурсы в интернете, где все это можно узнать. Нынешняя функция газет – будь она в бумажной версии или электронной, анализ происходящих событий, комментировать их, донести до читателя все детали». Сегодня во многих СМИ можно встретить мнения экспертов, которые предсказывают гибель газет. С ними Кироншо Шарифзода не согласен «Когда появилось кино, люди предсказывали смерть театра. Жизнь показала несостоятельность этих теорий. В США, Японии и других развитиях странах, после небольшого влечения интернетом, многие издания вернулись к печатной версии. У каждого формата своя миссия. Газета, верно определившая свою миссию, никогда не умирает».

Счастливый человек

Таджикский народ испокон веков чтит традицию - быть послушным старшим, слушать наставления отцов. Есть семьи, которые воспитывают непослушных сыновей путем ежедневных наставлений, порою и с помощью «физики».

Кироншо как хороший педагог и наставник молодежи, предпочитает не вмешиваться в жизнь молодых людей без необходимых причин. «Надо показать, как делается, а не говорить» - его принцип. «Отец никогда не делал мне наставлений, я просто усваивал полезное по его поступкам», - говорит Шарифзода. «Своим детям тоже не читаю нотации, сами они берут пример. У меня четыре дочери, один сын. Все они имеют высшее образование, служат родине. Я счастливый человек», - считает Кироншо.

Редакция «Азия-Плюс» поздравляет юбиляра Кироншо Шарифзода с 60-летием.

Личное дело

Родился 10 января 1958 года в селе Порашт Фаришского района Джизакской области Республики Узбекистан.

В 1980 году окончил факультет журналистики Таджикского государственного университета.

С 1980 по 1990 годы работал в редакции газеты «Комсомоли Тоджикистон» («Джавонони Тоджикистон») с перерывом в 1982-83 гг воинской службы в Афганистане.

С 1990 до марта 1992 года работал в газете «Садои мардум», затем короткое время заведовал отделом газеты «Точикистон». В сентябре 1992 года вернулся в «Садои мардум», и работал до 2009 года. С 1996 года параллельно с журналисткой деятельностью ведет журналистику в ТГУ.

В 1999 году организовал общественную организацию «Журналист».

Опубликовал несколько книг по истории таджикской журналистики, основам и актуальным проблемам современной журналистки.

Последняя книга – сборник очерков и интервью «В поисках личности» в 2017 году.