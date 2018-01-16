В Таджикистане на данный момент реализуются Государственные инвестиционные проекты на общую сумму 24,9 миллиардов сомони (2,8 миллиарда долларов).

Их 68 таких проектов, 14 являются кредитными, 25 грантовыми, а еще 29 со смешанным финансированием, сообщает Государственный комитет по инвестициям и управлению госимуществом РТ.

В рамках этих проектов с начала их реализации освоено 1 миллиарда 492 миллионов долларов, что составляет 52,9 процентов от общего объема проектов. В частности в прошлом году освоено 293,5 миллионов долларов.

«В 2014-2017 годы подписано девять инвестиционных соглашений и один концессионный договор. В рамках реализации этих договоренностей создано 15 новых производственных предприятий, которые обеспечили рабочим местом 7 тысяч человек. Благодаря подписанию этих соглашений в экономику Таджикистана было привлечено 1,8 миллиарда долларов прямых инвестиций», - отмечается в сообщении.

Также с 2011 года осваиваются инвестиции Катара в размере 384,5 миллионов долларов, которые направлены на реализацию проектов «Диёри Душанбе» и «Большой мечети города Душанбе».

В сообщении говорится, что до настоящего момента за счет прямых иностранных инвестиций построены и сданы в эксплуатацию ООО «Кока Кола напитки Таджикистана», обогатительная фабрика и металлургический завод ООО «Горнопромышленная компания Таджикистана и Китая», цементные заводы «Хуаксин Гаюр Цемент», «Чжунгсай Мохир Цемент», предприятие цветных металлов и обогатительная фабрика «Пакрут». На стадии запуска находятся нефтеперерабатывающий завод «ТК Ойл» в Свободной экономической зоне Дангара.

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