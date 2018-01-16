«Открытая Азия онлайн» составила свой рейтинг товаров центральноазиатского производства, за которые действительно не стыдно. Некоторые позиции топа по-настоящему субъективны и могут быть оспорены, но это наши гарантированные ноу-хау. Центральной Азии и вправду есть чем гордиться.

КЫРГЫЗСТАН

1. Фасоль

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Одна из самых ценных заслуг Кыргызстана перед миром - таласская фасоль сорта «лопатки». Ее начали выращивать сразу после обретения независимости. И за это время она стала настоящим брендом. Таласская фасоль пользуется большим спросом в Турции, Болгарии, Сербии, Грузии, Македонии, Ираке, Анголе, Черногории. «Таласское золото» по душе любителям пиццы и пасты. С недавних пор итальянцы покупают кыргызстанскую фасоль в супермаркетах.

2. Форель

Фото Открытая Азия Онлайн

Форель уже давно является визитной карточкой страны. Она плещется в горных реках, ее разводят на специальных рыбных фермах и даже в самом большом водохранилище Центральной Азии.

Четыре года назад кыргызстанец Мирлан Мырзаканов вместе с казахстанцем Русланом Имановым открыли свое рыбное хозяйство. Норвежскую форель они стали выращивать в Курпсайском водохранилище каскада Токтогульской ГЭС на крупнейшей в Центральной Азии реке Нарын. Она берет свое начало в ледниках гор Центрального Тянь-Шаня, выше 3000 метров над уровнем моря.

Теперь рыбу прямиком с Токтогульской ГЭС отправляют не только в магазины Бишкека и Алматы, но и в известный французский торговый дом Petrossian. Династия Петросянов открыла свой первый магазин рыбных деликатесов и икры в Париже еще в 1920. Сегодня он является крупнейшим поставщиком в Европе и США.

3. Бренд Yummy

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История бренда женской одежды Yummy началась десять лет назад, когда Эльгиза Бекенова открыла свой первый магазин в Бишкеке. Чуть позже он вышел на рынок Казахстана. Спустя семь лет Эльгизе удалось достичь международного уровня и открыть первый магазин в южноафриканском городе Кейптауне.

Теперь самую модную кейптаунскую улицу коммерции и торговли Лонг Стрит (как Арбат в Москве) украшают наряды из Кыргызстана. Бренд пользуется популярностью благодаря минималистичности и оригинальному взгляду на моду.

4. Юрта-конструктор

Фото Открытая Азия Онлайн

Если вам хоть раз доводилось везти что-то в подарок из Кыргызстана, то вам знакомо это чувство, когда хочется, чтобы и красиво, и необычно, и с национальным колоритом обязательно. К примеру, среднеазиатское LEGO Uni Yurt, в котором надо собирать модель юрты. Таким образом, по задумке создателя Нурлана Асакеева, можно на самом деле запомнить, из чего состоит юрта, и узнать многое о символе кочевой культуры кыргызов. На сегодняшний день сувенир можно приобрести не только в Бишкеке и Алматы, а также в Астане, Москве, Санкт-Петербурге, городах Канады и Лондоне.

5. Жарылма

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В жизни хватает стрессов и тревог. Есть два проверенных антидепрессанта, которые без вреда спасают от хандры в любом возрасте и в любое время года – порция вкусного мороженого и полопать пузырчатую плёнку. Кстати, последнее средство два года назад начал продавать Амантур Алымбеков. Так появился проект «Жарылма» - изготовление успокаивающих комплектов, которые состоят из нескольких ровно нарезанных полосок пузырчатой плёнки, подвязанных лентой. Амантур придумал даже сопроводительный текст, который нужно читать, лопая пузырьки. В листке написано, что чтение перенесет человека на берег Иссык-Куля. Закрыв глаза, можно просто представлять ощущения, которые вы испытываете на озере: мягкий песок, красота водной глади, которая искрится на солнце, виды гор, низкие облака, прохладный ветер, свежий воздух…

КАЗАХСТАН

6. Шоколад

Чёрный шоколад фабрики «Рахат» под названием «Казахстан» – в простонародье его называют «казахстанский шоколад» – это продукт, за который действительно не стыдно. Пожалуй, он заслуживает первого места в параде этикеток «Сделано в РК».

Тому есть несколько причин. Сама фабрика – одна из старейших в стране. Первые кондитерские изделия начала выпускать в 1942 году на площадях ликеро-водочного завода и на оборудовании, эвакуированном во время войны из Москвы и Харькова. И после развала СССР она продолжила работать и зазывно пахнуть – дело в том, что головокружительные ароматы какао, карамели и патоки распространяются в радиусе трёх километров от цехов, расположившихся в старом центре Алматы. Казахстанцы сладости этой марки очень любят. Их новогодние подарки идут у детей на ура – не хуже заграничных. И иностранцы их хвалят. Фирменные магазины фабрики есть и в российских городах, и их продукцию хорошо разбирают – даже есть пул постоянных клиентов. Товары экспортируются также в Узбекистан и Кыргызстан.

Ну и, наконец, это символ страны и самый популярный сувенир. Что привезти в качестве презента с национальным колоритом, когда ты едешь в гости за границу? Первый и главный ответ – плитка шоколада «Рахат». Его обязательно покупают и туристы, возвращающиеся отсюда домой. Тем более что упаковка выполнена в виде государственного флага Казахстана.

7. Молоко без консервантов

Фото Открытая Азия-Онлайн

В советское время при многих поликлиниках в республике были молочные кухни. После развала СССР они стали закрываться, и поиск молочки для грудничков превратился в проблему.

Восемь лет назад Казахская Академия питания открыла завод «Амиран» – первый и единственный по выпуску продукции из цельного натурального молока (не восстановленного и не содержащего консервантов). Поначалу молоко, кефир, сметану, творог, йогурт «Амиран» можно было купить только в магазине при самой Академии и в паре других точек. Сегодня алматинцы уже знают, что это за продукт, ищут его в супермаркетах, небольших аптеках и находят. Уходит он влёт, потому что скоропортящийся, то есть не хранится дольше естественного для молочки срока, а значит – действительно натуральный. «Амиран» используют для прикорма грудничков. А то, что они не осилили, с удовольствием доедают старшие дети, родители и бабушки с дедушками. Потому что вкусно.

8. Мороженое по советским рецептам

Фото Открытая Азия-Онлайн

Асен Жаксылыков, человек, который возродил старый «Гормолзавод» в Кокшетау (город в центральном Казахстане, примерно в 300 км от Астаны, – прим. ОА), выпускает «тот самый» пломбир.

Почему про его пломбир говорят «тот самый»? Если угостить кого-нибудь из старшего поколения мороженкой, то разговор наверняка сведётся к ностальгии по советскому пломбиру – такому хорошему, что его до сих пор вспоминают и жалеют, что такого больше не выпускают. Но, как выясняется, ещё как выпускают – с тем самым вкусом. Готовый продукт фасуют в упаковки по 450 граммов. В 2016-м выпускали только сливочное и шоколадное мороженое. Но задумали производить ещё и фруктовое. Для этого купили специальное итальянское оборудование. Также «Гормолзавод» планировал открыть в Кокшетау кафе-мороженое.

Кстати, казахстанское мороженое очень любят в других странах, например, в том же Кыргызстане.

9. Автомобили

Фото Открытая Азия-Онлайн

Как известно, республика развивает автопром. Конечно, это не казахстанские машины в буквальном смысле. Но собирают их здесь, и модельный ряд расширяется. Самая популярная из «Қазақстанда жасалған» марок – внимание! – LADA. Местных «Лад» за прошлый год продали 8280 штук. Тут наверняка возникнет спор, можно ли вообще гордиться этой маркой, а автолюбители припомнят с десяток анекдотов и реальных историй в тему. Тогда, если двигаться по рейтинговой таблице вниз, можно увидеть, что на втором месте по продажам в республике – Hyundai (реализовано 1812 единиц) и Kia (1729) местной сборки. И первую Казахстан даже экспортирует – в Россию и Беларусь.

10. Zibroo

Фото Открытая Азия-Онлайн

Когда спортсмены выступают на Олимпиадах и других почётных соревнованиях, они представляют целую страну. И миллионы зрителей по всему миру смотрят не только на то, как они выступают, но и как они одеты. Казахстанская сборная гордо носит форму отечественного производства. Единственный спортивный бренд в стране – Zibroo – появился 20 лет назад. Правда, тогда это был маленький цех по пошиву робы.

Сегодня в трёх швейных цехах компании – по 70 рабочих мест каждый – выпускается 300 спортивных костюмов в день. Первой громкой победой бренда стал статус официального поставщика одежды VII Зимних Азиатских игр, проводившихся в Астане и Алматы. Чтобы его добиться, основательнице марки Елене Свечниковой пришлось бороться против таких исполинов мировой спортивной индустрии, как Umbro, Nike и российская компания Bosco Sport. Затем последовали ещё два олимпийских триумфа – в форме от Zibroo национальная сборная выступала на зимних Играх-2014 в Сочи и летних-2016 в Рио-де-Жанейро.

И эти костюмы – казахстанский продукт на 100%. Стоит отметить, что до появления Zibroo одежду для сборной разрабатывали местные дизайнеры, но шилась она в Китае и Турции. Теперь не так…

ТАДЖИКИСТАН

Когда рядовые таджикистанцы едут за рубеж, то вариантов, что брать с собой в качестве презента из этой страны, в общем-то немного. Прежде всего, жители Таджикистана с гордостью везут с собой фрукты, цитрусовые и алкоголь. Но про алкоголь с наименованиями и описанием говорить в рейтинге мы не стали, а без названий неинтересно, поэтому начнем с цитрусовых.

11. Лимон

Фото Открытая Азия-Онлайн

Если у вас есть хотя бы один добрый знакомый из Таджикистана, то таджикские лимоны вы точно пробовали, потому что редкий таджикистанец уезжает из республики в сезон лимонов без лимонов в качестве гостинца.

В Таджикистане выращивают особый сорт – лимон Мейера. Этот гибрид лимона и апельсина назван в честь американского исследователя Франца Мейера, который в 1908 году привез его из Китая. Это необычайно вкусные и ароматные цитрусы, выращиванием которых занимаются несколько районов на юге республики, и в Таджикистане ими очень гордятся.

12. Курага в шоколаде

Фото Открытая Азия-Онлайн

Тем временем, на севере страны пару лет назад появилась чуть ли не новая национальная идея: абрикосы. Точнее, их выращивание и производство различной продукции из этих фруктов - прежде всего, кураги, урюка. Со своей курагой Таджикистан входит в тройку лидеров среди поставщиков этого продукта на огромный рынок России, так что за свою курагу таджикистанцам точно не стыдно. И, кроме лимонов, они с удовольствием привезут своим зарубежным друзьям это оранжевое лакомство: в обычном виде или в шоколаде.

На легендарной душанбинской фабрике «Ширин» как раз и производят конфеты ручной работы в коробках - «Абрикос с грецким орехом в шоколаде», которые интересно упакованы и вкус имеют достойный. Кстати, эта фабрика в советские времена вообще была флагманом производства пищевой промышленности в Таджикистане – ее производственная мощность составляла 30 тысяч тонн конфет в год, в каталоге продукции было более 100 наименований. Потом случились развал Союза и гражданская война в стране, которые тяжело «проехались» по работе «Ширин», однако фабрика выстояла и продолжает работать, и таджикистанцы ею гордятся.

13. Минеральная вода

Фото Открытая Азия-Онлайн

Еще один предмет гордости жителей Таджикистана – это вода. Она действительно вкусная, и это не сантименты, а вполне себе признанный факт: у воды в Таджикистане высокие органические качества и низкое содержание солей. Отсюда и вкус. К примеру, минеральную и столовую воду «Оби Зулол», которую производят на севере Таджикистана, в нулевых пили миротворческие силы НАТО в Афганистане. А попасть в рацион западных солдат – дело нешуточное; продукция «Оби Зулол» прошла все возможные степени проверки, и в НАТО ею остались довольны.

14. iamdifferent

Фото Открытая Азия-Онлайн

Впрочем, кроме продуктов питания есть в Таджикистане и другие товары, за которые совсем не стыдно – это, например, линия одежды iamdifferent.

Этот бренд на рынке работает более десяти лет, качество одежды ничем не уступает импортным товарам, а исполнение и вовсе не имеет аналогов. Потому что в одежду этой марки дизайнеры обязательно добавляют местный колорит, и выглядит это очень модно. Таджикистанцы ее носят с удовольствием, и приезжие гости – тоже.

15. Шерстяные носки

Фото Открытая Азия-Онлайн

В Таджикистане они называются «джурабы». Это высокие (почти до колена), необыкновенно яркие и теплые носки, которые вяжут на Памире из бараньей или козлиной шерсти. Таджикские мастерицы утверждают, что шанс встретить еще одни такое же носки, как у вас, равен нулю. Женщины в вязании используют древние арийские символы, а также растительные и животные узоры.

Министерство культуры Таджикистана внесло вязку джурабов в список нематериального культурного наследия страны, но еще не подало официальную заявку в ЮНЕСКО.

УЗБЕКИСТАН

16. Дыня

Фото Открытая Азия-Онлайн

В Узбекистане дыню называют «жаннати таом» («райское лакомство»). Про нее говорят: «Дыня делает щеки румяными, зубы крепкими, волосы шелковистыми, а глаза молодыми!» Еще среднеазиатский философ и врач Авиценна заметил полезные свойства плода. Испокон веков и до сегодняшних дней узбекские дехкане самостоятельно выращивают 160 сортов дынь. Например, размер знаменитой мирзачульской дыни может достигать полуметра в длину, а вес - более 15 кг. Ежегодно в Узбекистане проводится праздник «Ковун сайли» («Праздник дыни») - торжества, устраиваемые земледельцами по случаю созревания урожая дынь. Узбекские дыни попадают на стол жителей России, стран Евросоюза и США.

17. Автомобили

Фото Открытая Азия-Онлайн

22 года назад в Узбекистане появился первый завод по выпуску машин - компания Uz-Daewoo Auto Co. Страна с самым большим населением в ЦА нуждалась в недорогих автомобилях, и продукция автозавода оказалась очень востребованной. Узбекское авто известно многим жителям стран СНГ благодаря маркам автомобилей Nexia, Tico и микроавтобусам Damas. На сегодня с конвейера предприятия сошло более 500 тысяч машин. Nexia и Damas дали работу сотням тысячам узбекских семей в качестве такси и маршруток, и нам за них ни капельки не стыдно. Сейчас на заводе выпускается новое поколение Nexia -3, и чтобы приобрести её, люди записываются в очередь за месяц вперед.

18. Производитель бытовой техники Artel

Фото Открытая Азия-Онлайн

В Узбекистане практически нет семьи, куда не проникла бы продукция компании Artel. Компания появилась семь лет назад. Artel включает в себя около 20 совместных предприятий с таким компаниями, как южнокорейский Samsung, итальянская Gloria и китайская Midea. Бренд стал популярен у молодежи благодаря относительно недорогим мобильным телефонам. Компания планирует к 2020 году производить около 1 млн сотовых, по 600 тыс. телевизоров и холодильников. Artel экспортирует свою продукцию в Казахстан, Туркменистан, Россию, Украину и Кыргызстан.

19. Риштанская керамика

Фото Открытая Азия-Онлайн

Визиткой гончарного искусства Узбекистана является риштанская керамика. Производят ее мастера небольшого городка на юге Ферганской долины между Ферганой и Кокандом, у самой границы Узбекистана и Кыргызстана. Риштан сегодня – город мастеров, всемирно признанный центр уникальной глазурованной керамики Центральной Азии. В ее создании и оформлении есть свои особенности. Это особенный узор, определенная цветовая гамма и, конечно, уникальная глазурь, которую называют «ишкор», поэтому саму керамику часто называют ишкоровой. Отличить настоящую риштанскую керамику от подделки можно по сине-бирюзовым тонам изделий и по уникальным растительным орнаментам.

20. Хан-атлас

Фото Открытая Азия-Онлайн

Хан-атлас – это плотный роскошный шелк с особым переплетением и уникальной расцветкой. Эта ткань уже давно стала визитной карточкой Узбекистана со своей легендой. У мастера, создавшего хан-атлас, спросили: «Как ты это сделал?» На что он ответил: «Я взял зелень листвы, добавил цвет лепестков тюльпанов, румянец зари, синь ночного неба и блеск глаз моей любимой девушки…»

Сам процесс изготовления ткани очень сложный и трудоемкий. Работа из разряда «сделано вручную» включает в себя сорок этапов. Несмотря на плотность, хан-атлас охлаждает в жаркую погоду. Это еще одна причина, почему его так любят в знойном Узбекистане. Отрезы из хан-атласа – обязательная часть приданого узбекской невесты. Теперь величественный материал пользуется спросом у всех модников и дизайнеров. Каждый год в Узбекистане проводится фестиваль хан-атласа, где десятки молодых дизайнеров представляют коллекцию одежды из этой национальной ткани.