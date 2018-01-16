15 января в Ташкенте заработал первый банкомат с функцией обмена валюты. Совсем скоро на нем можно будет менять также евро и российские рубли, сообщает Uznews.uz.

Банкомат был запущен при содействии Единого международного процессингового центра (платежная система GlobUz) совместно с АКБ Asia Alliance Bank.

Новая услуга позволит совершать валютно-обменные операции без посещения филиалов банков.

На данный момент в банкомате можно самостоятельно обменять наличные доллары США на наличные сумы по действующему обменному курсу. Лимита обмена валюты нет. Ожидается, что в ближайшее время к обмену начнут приниматься евро и российский рубль, сообщается на официальном сайте системы Glob uz.

Банкомат расположен в ОПЕРУ Asia Alliance Bank по ул. Махтумкули, 2а в Яшнабадском районе Ташкента и работает круглосуточно.

В скором времени банк планирует увеличить число банкоматов с этой услугой и оснастить ими все свои филиалы, а также точки в общественных местах.

Курс валют, установленный Центральным банком (ЦБ) Узбекистана на сегодня: 8146,38 сумов за один доллар США, сообщает ИА "Фергана".

Ранее, в августе 2017 года, на рынках города начали устанавливать банкоматы для снятия наличных средств - сумов. Первым это сделал Народный банк. С одной карты можно было снять до 100 тысяч сумов без комиссии.

Валютная реформа в Узбекистане началась в 2017 году. 5 сентября 2017-го президент республики Шавкат Мирзиёев подписал указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», который ввел свободную конвертацию для юридических и физических лиц. Однако обналичить валюту физлица на тот момент не могли. Одновременно ЦБ установил официальный курс в 8100 сумов за один доллар, девальвировав национальную валюту почти в два раза.

За первую неделю после открытия конвертации население сдало в банки более $200 млн, а юридические лица — около 100 миллионов долларов. Тогда же власти сообщили о планах начать продажу наличной иностранной валюты населению.

С 1 января 2018 года власти отменили обязательное декларирование наличной иностранной валюты при въезде и выезде из страны в размере до $2000. При этом в два раза был увеличен объем валюты для вывоза из страны физическими лицами без разрешающих документов. Теперь эта сумма не должна превышать $5000.

В начале реализации валютной реформы эксперты заявляли, что она может спровоцировать инфляционное давление и рост цен. Уже в январе 2018 года это зафиксировал Госкомстат Узбекистана, отметив, что рост цен в стране вызван девальвацией национальной валюты, подорожанием бензина, повышением тарифов на ЖКХ и ожиданиями населения.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus