Служба связи при правительстве Таджикистана закрыла доступ к сайту еженедельной газеты «Точикистон» - tajikistantimes.tj.

Сотрудники газеты говорят, что за последние два дня без каких-либо предварительных оповещений сайт блокируется Службой.

Более того, по их словам, связисты выставили на продажу домен tajikistantimes.tj наряду с другими доменами: get.tj, ism.tj, nic.tj.

«Это, несмотря на то, что газета «Точикистон» оплатила за право владения этим доменом до 2030 года», - сказали работники газеты.

Они отметили, что неоднократные попытки узнать причину блокировки домена газеты не увенчались успехом.

Газета «Точикистон» входит в медиахолдинг «Оила», которым владеет Шариф Хамдампур. Сайт tajikistantimes.tj, который с 1999 года действовал сначала под доменом pressa.tj, является одним из первых информационных порталов Таджикистана.

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