Специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) собирается рассмотреть возможность использования спортсменами из России флага и гимна СССР взамен запрещенной российской символики на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом во вторник, 16 января, сообщает «Р-Спорт».

«Все подобные вопросы рассматриваются рабочей Группой по спортсменам-олимпийцам из России. МОК в свое время выпустит руководящие принципы по реализации решений группы, как было указано в заявлении исполнительного комитета МОК от 5 декабря», — заявили в пресс-службе организации.

17 декабря 2017 года МОК запретил спортсменам из России использовать национальную символику на форме во время Олимпийских игр 2018 года. Вместо этого на экипировке должны быть олимпийские кольца.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде. Принять участие в Играх смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к государственной системе сокрытия положительных допинг-проб. Они смогут выступить под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийские атлеты России».

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.