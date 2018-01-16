В ближайшее время кафе и рестораны Узбекистана получат возможность работать круглосуточно. Для этого они должны пройти добровольную сертификацию tourist-friendly («дружелюбно к туристам»). Как передает Gazeta.uz, с соответствующим заявлением выступил на пресс-конференции глава Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов.

По его словам, правительство уже разработало постановление, которое позволит заведениям общественного питания не закрываться всю ночь. Система tourist-friendly внедрена в Узбекистане в рамках постановления президента, стандарты еще утверждаются, пишет ИА "Фергана".

Чтобы работать круглосуточно, заведение должно будет подтвердить соответствие санитарным нормам, продемонстрировать гостеприимство персонала и напечатать меню на английском языке. Сертификат будет выдаваться сроком на 3 года с ежегодной обязательной проверкой на соответствие качеству услуг.

Многие узбекистанцы увидят в решении властей кардинальное изменение ситуации. До сих пор большая часть развлекательных заведений в Узбекистане работала до 22-23 часов. Это объясняли соображениями безопасности. Исключения допускались лишь для заведений, принадлежащих влиятельным лицам (в частности, дочерям бывшего президента Ислама Каримова).

В других кафе и ресторанах правоохранительные органы нередко проводили ночные рейды, массово задерживая посетителей. В Ташкенте традиционно перед государственными праздниками люди в погонах объезжали злачные места и в жесткой форме давали «рекомендации» не работать в особые дни или немедленно закрыться. Хотя столица Узбекистана славится своими легендарными кафе и ресторанами, но некоторые из них уже прекратили свое существование.

По данным Госкомтуризма, в 2017 году Узбекистан посетили свыше 2,5 млн путешественников, что на 24,3% превышает показатели предыдущего года. Экспорт туристических услуг возрос на 24%, до $1,5 млн. Чтобы поток гостей не иссякал, планируется создание зон «Кадимий Бухоро» («Древняя Бухара») и «Самарканд сити», а также реставрация и консервация 50 объектов культурного наследия, реконструкция более 50 гостиниц и открытие около 100 предприятий общественного питания.