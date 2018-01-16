В Худжанде прошел фестиваль-открытие лиги дворового футбола «Футбол ба назди шумо меояд» (Футбол приходит к вам).

На поле детско-юношеской спортивной школы №1 Худжанда 14 января состоялось фестиваль-открытие Лиги дворового футбола в Согдийской области, что ознаменовало старт Лиги на севере страны и в республике в целом.

В открытии приняли участие игроки футбольного клуба «Худжанд» – Манучехр Ахмедов, Сохибджон Хакимов, Хуршед Бекназаров и Эхсон Бобоев, а также главный тренер вице-чемпиона Таджикистана Рустам Ходжаев, которые провели мастер-класс для детей. В конце мероприятия дворовая команда в составе 25 детей сыграла в футбол против игроков «Худжанда».

Дружеская встреча, которая прошла очень весело, завершилась со счетом 2:0 в пользу детей, сообщает сайт Федерации футбола Таджикистана.

В проекте «Футбол ба назди шумо меояд» по Согду будут задействованы Худжанд, Исфара, Истаравшан, Бустон и Канибадам.

По словам генерального директор Детско-юношеской футбольной лиги Таджикистана Увайдо Давлатбекова, Лига дворового футбола «Футбол ба назди шумо меояд» в этом году пройдет среди детей от 6 до 12 лет во всех регионах Таджикистана и будет состоять из двух этапов – предварительного и финального. Предварительная часть пройдет с января по март в городах и районах страны, а финальный этап – в областных центрах и городах.

Сегодня открытие Лиги дворового футбола пройдет в Курган-Тюбе, 17 января – в районах республиканского подчинения и 18 января – в Душанбе. Игры предварительного этапа во всех регионах страны стартуют 20 января.

Из-за холодов в Горно-Бадахшанской автономной области Лига дворового футбола «Футбол ба назди шумо меояд» в этом регионе начнется в апреле.

Генеральным спонсором Лиги дворового футбола «Футбол ба назди шумо меояд» выступила компания «Tcell».