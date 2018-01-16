Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во вторник прибыл с официальным визитом в США, сообщила пресс-служба Акорды.

"Глава государства прибыл в Вашингтон. В ходе официального визита Нурсултан Назарбаев встретится с президентом США Дональдом Трампом, а также представителями официальных и деловых кругов США", — отмечается в сообщении.

Кроме того, президент Казахстана примет участие в заседании Совета Безопасности ООН.

Акорда на своей официальной странице в Facebook опубликовала видео прилёта Президента Казахстана в аэропорт Вашингтона.