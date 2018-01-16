В Туркменистане по обвинению в коррупции, арестованы высокопоставленные чиновники, в том числе сотрудники службы национальной безопасности, сообщает туркменская служба радио «Азатлык» со ссылкой на источники.



Как сообщает источник из Дашогуза, служба по борьбе с экономическими преступлениями арестовала в области несколько офицеров службы безопасности по обвинению во взяточничестве и оказании содействия торговцам наркотиками.

Изданию не удалось получить официальный комментарий об арестах в Дашогузе в правоохранительных органах страны. Государственные СМИ об арестах в правоохранительных органах не сообщили



Вместе с тем, независимые друг от друга источники радио сообщают о распространенной практике покровительства сотрудниками служб безопасности и полицейских лицам, осуществляющим нелегальную торговлю алкоголем, табаком и наркотиками, за соответствующую долю в прибыли.



Как сообщают источники, по обвинению в коррупции был арестован начальник и несколько сотрудников налоговой инспекции Копетдагского района Ашхабада.

«Копетдагский является самым большим и густонаселенным районом столицы и поэтому там преобладают представители малого, среднего бизнеса, в том числе иностранные бизнесмены. Начальника налоговой инспекции обвиняют во взятке в крупных размерах», - рассказал, на условиях анонимности источник.



Официально подтвердить информацию об арестах в налоговой инспекции Ашхабада Азатлыку также не удалось.



В конце октября 2017 года на заседании Совета государственной безопасности президент Туркменистана потребовал выполнения мер по борьбе с коррупцией в государственном аппарате. Накануне несколько судей и прокуроров были освобождении от занимаемой должности и арестованы по обвинению во взяточничестве.



Напомним, весной этого года правительство Туркменистана объявило об активизации мер по борьбе с коррупцией, генеральный прокурор, вслед за ним глава верховного суда были освобождены с занимаемой должности, министры внутренних дел и национальной безопасности получили строгий выговор, десятки чиновников были обвинены в коррупции и арестованы.