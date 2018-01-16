Али Лариджани и первый вице-спикер Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики Абдуджаббор Азизи.

Спикер парламента Ирана Али Ларинджани сегодня принял делегацию парламентариев Таджикистана во главе с первым вице-спикером Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли республики Абдуджаббором Азизи.

Как сообщил «АП» пресс-секретарь нижней палаты парламента Таджикистана Мухаммадато Султонов, таджикский парламентарий в ходе встречи заявил, что Таджикистан уделяет особое внимание развитию отношений с Ираном.

Первый вице-спикер нижней палаты парламента Таджикистана отметил, что парламентариям двух государств необходимо изучить опыт друг друга, обменяться визитами делегаций.

Спикер парламента Ирана заявил, что визит парламентариев Таджикистана в Тегеран открывает новые возможности для расширения сотрудничества двух государств в сфере законотворчества.

Делегация парламентариев Таджикистана находится в Тегеране для участия в работе очередной конференции Межпарламентской Ассамблеи стран-участниц Организации исламского сотрудничества.

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