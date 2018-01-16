Министерство образования и науки Таджикистана подвело итоги объявленного в начале прошлого года республиканского конкурса «Воспитательница года», сообщает пресс-служба министерства.

В итоговом конкурсе приняли участие четверо воспитательниц дошкольных учреждениях республики, представляющие Хатлон, Согд, Душанбе и районы республиканского подчинения.

Представительница ГБАО по причине проблем на дороге (камнепады, оползни), которая соединяет столицу с Хорогом, не смогла прибыть в Душанбе.

Жюри конкурса объявило победителем республиканского конкурса «Воспитательница 2017 года» воспитательницу детского сада №8 Бободжонгафуровского района Согдийской области Мехрангез Исмоилову. Ей была вручена денежная премия в размере 2 тыс. сомони и памятные призы.

Всем финалистам республиканского конкурса вручены нагрудные знаки «Отличник образования и науки Таджикистана».

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