Ислам Каримов родился 30 января 1938 года. Умер 2 сентября 2016 года. Правил Узбекистаном более 26 лет.

В Узбекистане планируется широко отметить 80-летие первого президента Ислама Каримова, передает УзА.

В настоящее время по всей республике идет активная подготовка к этой дате. В частности, в Самарканде запланировано проведение церемонии открытия мемориального комплекса, возведенного в память об Исламе Каримове, а также памятника Исламу Каримову в Карши.

Кроме этого, планируется открыть выставку произведений первого президента, создать документальный фильм, а также издать ряд произведений, посвященных его жизни и деятельности.

В Самарканде также пройдет международная научная конференция "Ислам Каримов - основатель государственной независимости Республики Узбекистан".

В образовательных учреждениях, воинских частях, трудовых коллективах и махаллях будут проведены вечера памяти и встречи, духовно-просветительские мероприятия, на которые будут приглашены известные ученые, писатели и поэты, деятели культуры и искусства. Среди молодежи пройдет акция памяти под девизом "Мой Первый Президент".

В настоящий момент выявляются победители конкурса на лучшую научно-популярную статью, посвященную памяти Ислама Каримова.

Мемориальным комплексом имени Ислама Каримова также ведется активная подготовка к юбилею. Здесь организуют музей, библиотеку, архив и экспоцентр.