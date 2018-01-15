В 2017 году в «Международном аэропорту Душанбе» было зафиксировано 1 тыс. 296 случаев задержки рейсов. Об этом сообщается на сайте «МАД».

В компании называют основными причинами задержки рейсов несвоевременные вылеты воздушных судов с аэропортов вылета – 904 случая, вмешательство авиакомпаний – 230 случаев, неблагоприятные погодные условия – 65 случаев и задержки, связанные с введением режима – 24 случаев.

В прошлом году МАД обслужил 1,3 млн. пассажиров, что по сравнению с 2016 годом больше на 148,8 или 12,7%.

За отчетный период было обслужено 5 тыс. 549 рейсов, что на 89 рейсов больше чем за прошлый год. Со стороны отдела претензий МАД было получено 1 тыс. 191 жалоб, 1 тыс. 172 из которых были удовлетворены, 19 претензий находятся на стадии рассмотрения.

Общее количество отправленного и полученного груза и почты составляет 2473,0 тонн, что на 153 тонны или на 6,6% больше чем в 2016 году. Общее количество сельскохозяйственной продукции, принятой для отправки через коммерческие склады аэропорта, составляет 219,9 тонны.

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