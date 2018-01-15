АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 16 ЯНВАРЯ

- В 10.00 в Республиканском пресс-центре состоится пресс-конференция на тему «Закон РТ «Об ограничении использования табачных изделий: имплементация и перспективы». Пресс-конференция проводится Союзом потребителей Таджикистана совместно с национальными и международными партнерами с целью разъяснения норм закона и механизмов правового регулирования и освещения международного опыта в данной области.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 16 ЯНВАРЯ

1963 – Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев объявил о наличии у СССР 100-мегатонной водородной бомбы.

2009 – На 62 году жизни в Душанбе безвременно скончался старший корреспондент информационного агентства «Азия-Плюс» Бахром Маннонов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 16 ЯНВАРЯ

1899 – Родился Первый нарком народного просвещения Таджикской АССР (1924-1927) доктор исторических наук, профессор Аббос Алиев.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 16 ЯНВАРЯ

По Согдийской области - Облачно, преимущественно без осадков, во второй половине дня осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем -1+4, в горах ночью 3-8 мороза, днем -4+1..

По Хатлонской области - Облачно, преимущественно без осадков, лишь к концу дня осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8, местами усиление до 13-18 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 4-9 тепла, в предгорьях ночью -2+3, днем 1-6 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Облачно, ночью преимущественно без осадков, днем местами снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 мороза, днем -3+2, по ВГБАО ночью 13-18 мороза, днем 1-6 мороза (в районе Булункуля ночью 25-27 мороза, днем 8-10 мороза).

По районам республиканского подчинения - Облачно, в долинах преимущественно без осадков, лишь к концу дня осадки (дождь, снег), в отдельных горных районах осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью -4+1, днем -2+3 тепла.

По городу Душанбе - Облачно, к концу дня осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 8-10 тепла.

По городу Худжанд - Облачно, ночью без существенных осадков, днем осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 2-4 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Облачно, к концу дня осадки (дождь, снег). Ветер западный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 1-3 тепла, днем 6-8 тепла.

По городу Хорог – Облачно, без существенных осадков, во второй половине дня снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 5-7 мороза, днем -1+1.