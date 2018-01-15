Министерство образования и науки республики намерено внедрить систему дистанционного обучения взамен заочной формы обучения.

Приживутся ли новые технологии в реалиях Таджикистана? Подробности - в материале «АП».

Дистанционный метод получения образования широко распространен во многих странах. В этом методе широко применяются IT-технологии, последнее время появился дистанционный метод с применением интернет-технологий. Дистанционное обучение удобно в плане ненадобности постоянного присутствия обучаемого на лекциях. Весь процесс обучения, отчет о выполнении текущих заданий, сдача зачетов и экзаменов проходят виртуально.

Заместитель начальника Управления высшего образования Минобрнауки Таджикистана Махмудхон Шоев в интервью «АП» заявил, что с 1 сентября 2017 года в 23 вузах страны уже внедрена система дистанционного обучения. Инициатива внедрения этой системы исходила от президента страны. В своем выступлении на 70-летнем юбилее Кулябского университета он предложил внедрить систему дистанционного обучения с 2017 года. Итак, к нынешнему учебному году уже было подготовлено 274 учебных плана по различным специальностям. В их разработке участвовали специалисты высшего профессионального образования, педагоги и IT-специалисты.

Для исключения случаев, когда вместо студента результаты выполненных заданий представляет другой человек, в учебных программах предусмотрены определенные правила и нормы.

Надо идти в ногу со временем

По различным данным, сейчас около 1 миллиона граждан Таджикистана находятся в трудовой миграции за пределами страны. Большинство из них только из-за нехватки времени, из-за занятости и отсутствия возможности приезжать на сессию не могли получить образование, в том числе и высшее. А некоторые из них получали свои дипломы незаконным путем.

Специалисты утверждают, что внедрение дистанционной формы обучения отчасти сможет решить эту проблему.

По мнению преподавателя одного из таджикских вузов, трудовой мигрант может средства, затрачиваемые на авиаперелет, скажем, из России в Таджикистан и обратно, направить на оплату обучения. Кроме этого, может обучаться через интернет, без отрыва от работы, в удобное для себя время, и всего лишь раз в год приезжать в вуз.

Ректор Таджикского государственного университета коммерции Хамидуллохон Факиров уверен, что если у человека нет проблем со здоровьем и он хочет найти себя в жизни, получить образование и специальность, он должен идти в ногу со временем и обучаться по современным стандартам.

- Дистанционное обучение придумано не нами и не сейчас, оно давно практикуется в мире. Нужно ломать старые стереотипы – не следует стремиться к получению диплома ради корочки, сейчас же разными способами получают оценки на экзаменах, - утверждает Х.Факиров. - Конечно, если у человека вовсе нет желания и рвения к учебе, то он и не будет учиться.

По словам ректора, дистанционное обучение не означает, что студенты вообще не будут видеть своего преподавателя. В определенное время они посетят учебное заведение для представления выполненных заданий.

- Мы должны идти в ногу со временем. Во всех передовых странах больше всего ценится время, и люди там не тратят их попусту. Человек одновременно работает и обучается по определенной специальности. Сейчас вне зависимости от направления любая учебная программа, обучающие программы являются общедоступными, и если в Таджикистане мы не будем пользоваться этим, то намного отстанем от передовых технологий, - считает Хамидуллохон Факиров.

Мы пока не готовы?

Специалисты указывают, что сейчас Таджикистан еще не готов к внедрению дистанционной формы получения образования, которая практически ничем не отличается от заочной формы обучения.

По мнению педагога с сорокалетним стажем работы Хасанджона Сафарова, в Таджикистане прослеживается стремление к непременному получению высшего образования.

- Дети со школы ориентированы на поступление в вузы; кто остается не у дел, тот подается в трудовую миграцию или призывается в армию. Но выпускники даже очного отделения по окончании вузов не могут найти работу и пополняют ряды безработных и мигрантов, - утверждает Сафаров.

Если говорить об отличии заочного обучения от дистанционного, то тут основная разница в том, что заочники посещают занятия два раза в год, сдают сессии и учатся в основном по печатным учебникам, а при дистанционной форме обучения упор делается на цифровые технологии.

- Но, как известно, в Таджикистане самый низкоскоростной интернет, и не думаю, что, просмотрев ту или иную видеолекцию, студент может получить какие-то знания, - считает педагог.

Другой эксперт в сфере образования, преподаватель столичного вуза Алишер Хамроев считает, что наличие цифровых ресурсов, интернета, компьютера и прочего оборудования - это не главное, самая важная вещь в получении образования – это мотивация и желание учиться.

- Некоторые вузы закупили определенное оборудование и думают, что будут с минимальными потерями на пустом месте зарабатывать деньги. Но это не совсем так, нужна тщательно проработанная методическая база, чтобы студент мог получать определенные знания на всех этапах обучения. То есть не только теоретические знания, но и навыки в решении различных нетиповых задач по определенной специальности. Дистанционное обучение требует больших затрат и подготовки, а не просто десятка компьютеров, веб-камер и интерактивной доски, - считает Хамзаев.

По его словам, кроме того, большинство вузов не располагают достаточным количеством специалистов, преподавателей, которые могли бы работать в системе дистанционного обучения:

- Вузы, вероятно, считают, что от преподавателя требуется всего лишь провести видеолекцию, но это не совсем так. Кроме этого не всем специальностям можно обучиться дистанционно. Например, медицинским, техническим и педагогическим специальностям надо обучать очно. Дистанционная форма может подойти лишь для определенных коммерческих специальностей. Не надо забывать и про коррумпированность отдельных преподавателей, дистанционное обучение может стать для них еще одной «кормушкой».

Вместо резюме

Мнения специалистов относительно внедрения дистанционного обучения разошлись. Одни считают это шагом вперед, перечисляя преимущества: возможность обучения в любой точке мира, низкая стоимость обучения, гибкий график и доступность учебных материалов в интернете.

Но вот другие эксперты, не согласные с этим, указывают на препятствующие факторы: низкий базовый уровень школьного образования, отсутствие или низкая скорость интернета, недостаточная компьютерная грамотность. Нельзя не учитывать и такие чисто человеческие факторы, как лень, отсутствие силы воли и мотивации к обучению. К тому же дистанционное обучение, по их мнению, дает только теоретические, но не практические знания.

Ну и самый главный выделенный экспертами недостаток - это минимальные шансы на трудоустройство. «Не каждый работодатель возьмет обладателя диплома о дистанционном образовании», - говорят противники.

На чьей стороне правда, сказать трудно. Но приживется ли новшество в системе образования, которая и без нововведений имеет множество проблем, в том числе и относительно качества образования на всех уровнях обучения, покажет время…