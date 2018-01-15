Причиной смерти четырех жителей Худжанда, которые скончались после совместной трапезы накануне Нового года, судебно-медицинская экспертиза назвала нитрит натрия – пищевую добавку, которая якобы присутствовала в праздничном плове. Худжандская прокуратура утверждает, что это не первый случай такого отравления в области. При этом причин использовать эту пищевую добавку в бытовой кулинарии нет.

Мы узнали о том, как нитрит натрия мог попасть в праздничный плов.

Во вторник, 2 января, в пресс-центре УМВД Согдийской области нашим партнерам из «АП» сообщили, что 30 декабря восемь друзей – жителей Худжанда – собрались, чтобы отметить новогодний праздник, и приготовили плов. После трапезы им стало плохо, и все были доставлены в городскую больницу №1. Четверо из них скончались в больнице, остальные четверо получили серьезное отравление.

В этот же день в прокуратуре Худжанда уточнили, что количество отравившихся составило 12 человек, в том числе и девятилетний ребенок. Все они оказались жителями дома №5, расположенного в 19-м микрорайоне города; пострадавшие решили отметить наступление праздника общим пловом во дворе секции.

В своём заявлении для СМИ, распространенном тоже 2 января, мэрия Худжанда сообщила: спустя шесть часов после трапезы «Абуджаббор Норматов и Муборакхон Норматова почувствовали недомогание, но занимались самолечением до 22:00. Потом они все же вызвали скорую, которая госпитализировала их в городскую инфекционную больницу, где им промыли желудки. Примерно в 23:55 скорая с симптомами отравления доставила в эту же больницу Бахтиёра Мирбобоева, который также поел этот плов. Позже в срочном порядке в отделение гемодиализа 1-й городской больницы были помещены еще двое: Равшан Муъминов и Хотам Раджабов».

67-летнего Маруфа Алиева доставили в кардиологический центр, где он скончался; еще три человека – 67-летний Комил Зокиров, 52-летний Комил Бахриддинов и 56-летний Носир Тоиров – умерли в своих домах.

Об остальных трех пострадавших мэрия не сообщила, но в городской прокуратуре сказали, что они живы.

«Судебно-медицинская экспертиза Согдийской области установила, что в плове вместо соли был использован нитрит натрия», – отметила мэрия Худжанда в заявлении. По факту смерти людей возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 108 «Причинение смерти по неосторожности» УК РТ.

Прокуратура Худжанда напомнила, что аналогичный случай уже был в Согде в 2002 году: тогда в Бободжон-Гафуровском районе, в колхозе имени Мичурина после употребления плова погибли четыре человека – вместо соли повар также использовал нитрит натрия.

ЧТО ТАКОЕ НИТРИТ НАТРИЯ, И ЗАЧЕМ ЕГО ЕДЯТ?

Нитрит натрия – это пищевая добавка, которая используется в пищевой промышленности, прежде всего в колбасном и мясном производстве. В естественной среде мясо через несколько часов приобретает серую окраску, это происходит из-за реакции с воздухом. Чтобы избежать неаппетитного серого оттенка в мясных и колбасных продуктах, пищевая промышленность широко использует нитрит натрия, который и окрашивает колбасу в привычный розоватый цвет.

Но, несмотря на такое применение нитрита натрия, эта добавка является сильнодействующим ядовитым веществом с высокой токсичностью. Продажа нитрита натрия в Таджикистане, как и в других странах, не запрещена, но все-таки используют его без риска для человеческой жизни только в производстве – не в быту.

– Нитрит натрия – очень ядовитое вещество, – объясняет «АП» бывший главный инженер Душанбинского мясоконсервного комбината Амнун Ильяев. – Его применяют в колбасном производстве, но на 100 килограммов фарша используют 7 граммов нитрита натрия, причем его разводят в 5-7 литрах воды и только в разведенном виде добавляют в фарш.

Ильяев объясняет, что ранее на производстве к нитриту натрия не было свободного доступа, добавка хранилась в специальной лаборатории и выдавалась по заявке.

– Конечно, нитрит натрия свободно продаётся в республике, но покупают его только в промышленных целях – для колбасных цехов. И на упаковке нитрита натрия должна стоять маркировка о том, что это ядовитое вещество, – говорит эксперт.

Ильяев сказал, что никогда не слышал о том, чтобы нитрит натрия использовали при приготовлении плова для улучшения его цвета и вкуса.

- О такой практике ничего не знаю. Нитрит натрия придаёт цвет мясным изделиям, но не рису, – отметил он.

КАК НИТРИТ НАТРИЯ МОГ ПОПАСТЬ В ПЛОВ?

Несмотря на то, что нитрит натрия действительно по внешнему виду похож на пищевую соль, о практике применения его в бытовой кулинарии обычные худжандцы не знают, как и наш эксперт. Вопрос, слышали ли горожане об использовании нитрита натрия в приготовлении плова, «АП» задала участникам популярного паблика в ФБ «Я люблю Худжанд»; в комментариях люди отвечали, что такие случаи им неизвестны.

«Впервые слышу, чтобы в плов добавляли нитрит натрия», – написал Джамшед Алиджанов.

«Чушь какая, никаких добавок в плове не используют», – утверждает Sharofat Nabieva.

Другой наш эксперт – бывший врач гигиенист-эпидемиолог Миходжиддин Одинаев – рассказал «АП», что отравиться нитритом натрия может каждый человек.

– Дело в том, что нитрит натрия – это производное от нитрата натрия, а нитрат натрия – производное различных азотных удобрений; их много – навоз природный, мочевина или аммиачная селитра, – объясняет эксперт. По его словам, некоторые фрукты и овощи, например, репчатый лук или бахчевые культуры имеют способность аккумулировать нитрат натрия.

– Если лук или арбуз, в котором накопился нитрат натрия, употреблять в свежем виде, то даже если содержание этого элемента превышает норму в 5-10 раз, то кроме небольшого расстройства, например, диареи ничего не произойдет, – продолжает Одинаев. – Но если, например, салат из репчатого лука или разрезанный арбуз с содержанием нитрата натрия хранить без вакуумной упаковки свыше двух часов, то под воздействием кислорода нитрат натрия превращается в нитрит натрия. На грядке этот процесс невозможен, так как эти плоды имеют природную восковую оболочку, не допускающую доступ кислорода.

Впрочем, наш эксперт все же сомневается, что смертельное отравление нитритом натрия могло произойти описанным им способом. Кстати, чтобы избежать отравления нитритом натрия через овощи или фрукты, Одинаев рекомендует не покупать слишком крупные плоды и стараться употреблять их в свежем виде, особенно это касается репчатого лука и бахчевых культур.

А МОЖЕТ, АЛКОГОЛЬ?

Корреспондент «АП» в Худжанде попытался пообщаться с семьёй Норматовых, которые также ели тот злополучный плов, но, к счастью, отделались нелетальным отравлением, однако ответить на вопрос, добавляли ли во время приготовления плова нитрит натрия, они категорически отказались. Кстати, девятилетний ребенок, который также отравился пловом, является внуком Норматовых.

Супруги Норматовы – Абдуджаббор и Муборакхон, по сообщению радио «Озоди», имеют небольшой земельный участок во дворе дома №5, где произошло отравление. Со ссылкой на местных жителей издание отмечает, что причиной смерти могло стать употребление некачественного алкоголя. Один из родственников 56-летнего Тохира Носирова, скончавшегося после праздничной трапезы, сообщил 1 января, что хозяева участка – муж и жена Норматовы – уже несколько лет занимались продажей алкоголя, и сборы любителей спиртного на этом участке проходили довольно часто.

Но мэрия Худжанда это сообщение поспешила опровергнуть.

«Инцидент породил множество слухов. Все разговоры о том, что жители Худжанда отравились суррогатным алкоголем, являются беспочвенными домыслами», – заявили в администрации города.

Мэрия в своём заявлении 2 января отметила, что «правоохранительные органы устанавливают, как нитрит натрия мог попасть в плов». В городской прокуратуре в пятницу, 5 января, «АП» сказали, что расследование того, каким образом эта пищевая добавка могла оказаться в плове, продолжается, и пока на этот счет они сказать ничего не могут.

