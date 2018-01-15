46 поваров из Сурхандарьи (юг Узбекистана) приготовили плов весом более 8 тонн и обновили рекорд самого большого плова в мире. Об этом пишет uznews.uz со ссылкой на национальное информационное агентство Узбекистана УзА (uza.uz).



Казан для приготовления мега-блюда был привезен из Ташкента. Свою акцию мастера плова посвятили Дню защитников Родины, который отмечается в Узбекистане ежегодно 14 января.

Ранее 8 сентября 2017 года представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали самый большой плов в мире на Фестивале традиционной культуры O’zbegim в Ташкенте. Чистый вес блюда тогда составил 7360 кг.