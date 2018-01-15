В Ташкенте решили построить придорожные мечети. Об этом сообщил главный имам-хатиб столицы Узбекистана Анвар-кори Турсунов, передает «Kun.Uz».

На пятничной молитве в мечети «Мирзо Юсуф» Юнусабадского района имам-хатиб Рахматуллох Сайфутдинов рассказал, что такие сооружения будут представлять собой небольшие постройки у основных дорог, в которых путники смогут совершить омовение и прочитать намаз – обязательную для мусульман молитву, совершаемую пять раз в день. В каждом из 11 районов Ташкента построят по две придорожных мечети. Это избавит прохожих и водителей от блужданий по городу в поисках места для намаза.

Кроме того, в Бектемирском и Сергелийском районах построят по одной большой мечети для проведения пятничных молитв.

Как пишет ИА Фергана, в настоящее время, по данным Духовного управления мусульман (ДУМ) Узбекистана, в Ташкенте действуют 117 мечетей. Всего в республике насчитывается 2043 мечети. Ислам исповедует подавляющее большинство населения страны. 15 января ДУМ заявилоо несогласии с позицией Государственного департамента США, который 4 января включил Узбекистан в список стран, которые «привлекают или допускают систематические, продолжающиеся и вопиющие нарушения свободы вероисповедания как страны особого беспокойства».