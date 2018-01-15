Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение, согласно которому будет выявлен лучший ресторан столицы Таджикистана, сообщает пресс-служба мэра.

Во исполнения поручения мэра до 15 февраля текущего года во всех четырех столичных районах должны подвести итоги вышеназванного конкурса и представить победителей на городской конкурс.

До этого же дня - 15 февраля - специально образования городская конкурсная комиссия должна представить мэру Душанбе порядок поощрения победителей конкурса «Лучший ресторан Душанбе».

Мэром столицы определены также критерии для определения лучшего ресторана.

Это, в частности, чистота прилегающей территории, соблюдение всех санитарных норм, наличие охраняемого паркинга для автомашин, наличие гардеробов, туалетов, постоянное обеспечение горячей и холодной воды, качественная мебель, посуда, скатерти, разнообразие блюд, качество еды.

В ресторане также должна быть сцена для выступления артистов и для танцев, кондиционирование воздуха, отдельные комнаты для курения, банкетные залы и др.

Итоги городского конкурса будут подведены в преддверии Дня столицы Таджикистана, который ежегодно отмечается каждую третью субботу апреля.

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