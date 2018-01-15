Запланированный на 23 февраля текущего года грандиозный военный парад не состоится. Все средства и силы будут брошены на подготовку к 30-летию независимости страны.

Ранее намеченный на 23 февраля 2018 года военный парад соединений душанбинского гарнизона, который должен был состояться в рамках празднования 25-летнего юбилея Вооруженных сил Таджикистана, не состоится.

Об этом «АП» сообщил информированный источник в правительстве республики.

По его словам, правительство республики поручило Минобороны Таджикистана организовать и провести грандиозный военный парад в честь 30-й годовщины государственной независимости республики, который отметят 9 сентября 2021 года.

«Всем министерствам и ведомствам страны правительством Таджикистана также поручено перенести свои крупные отраслевые праздничные мероприятия к 30-летнему юбилею независимости республики», - отметил источник.

По словам источника, данное поручение правительства Таджикистана исходит из Указа президента республики Эмомали Рахмона от 19 декабря прошлого года «О праздновании 30-летия Государственной независимости Республики Таджикистан».

Согласно Указу президент поручил правительству республики в двухмесячный срок создать Организационный комитет и утвердить план мероприятий празднования 30-летия Государственной независимости Республики Таджикистан.

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