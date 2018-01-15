Компания Tcell является лидером в корпоративном сегменте рынка мобильной связи Таджикистана. Компания начала сотрудничать с корпоративными клиентами с первого дня ее основания, и предоставляет удобные и взаимовыгодные услуги связи для своих корпоративных клиентов уже 17 лет. Tcell предлагает индивидуальные бизнес-решения, подходящие каждому клиенту в зависимости от их потребностей. Такой индивидуальный подход обеспечивает надежное сотрудничество, основанное на взаимопонимании.

Tcell регулярно проводит бизнес-встречи с представителями компаний корпоративных клиентов для обмена опытом и экспертного диалога. За последний месяц было проведено 5 встреч с крупнейшими корпоративными клиентами в Худжанде и Душанбе: компаниями «Таджеро», «Таджеро Сугд», «Зерновая компания», «Ассоциация Кедр», «Реал Трейдинг», «Сугдпластик», «Ковры Кайраккума», «Ачам Авиа».

Встречи были посвящены теме «Основы презентации при продаже». Участниками встречи были менеджеры по продажам, имеющие большой опыт в данной сфере. На встречах обсуждались эффективные приемы и методики продаж, начиная от эффективных скриптов при установлении контакта с клиентами, методики СПИН – как анализ потребности клиента, а также приемов презентации самого продукта/услуг.

Участники активно делились опытом, и разбирали случаи из практики, выясняли как обойти ошибки при выстраивании отношений с новыми клиентами. Встреча состояла из множественных практических упражнений: составлялись скрипты разговоров с клиентами, подробно разбирался каждый этап установления контакта с клиентами, и психологические приемы для успешной продажи. Особое внимание было уделено работе с возражениями и негативными отзывами клиентов.

По отзывам участников, данные встречи в формате обмена опытом стали очень полезными и открыли новое восприятие текущей работы. Участник встречи, представитель компании ООО «Зерновая компания» Бахром Валиев, говорит, что первые результаты не заставили себя долго ждать. «Все участники тренинга подтвердили в итоге, что предложенные приемы работают и под силу каждому. Наши торговые представители применили полученные знания и подтвердили, что чувствуют себя увереннее, стали использовать приемы, которых раньше не просто не использовали, а боялись. Даже если не все сразу получается, есть настрой работать над собой и добиваться успеха. Драйв и желание работать чувствуем сами и окружающие это заметили», – делится Бахром.

За первый период участниками корпоративных встреч стали более 100 представителей компаний корпоративных клиентов Tcell. Встречи подобного рода будут проводиться в Tcell и в дальнейшем.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.