За безынициативность, инертность, неэффективность деятельности и допущенные недостатки в 2017 году были освобождены от занимаемой должности 10 послов Узбекистана в таких странах, как Китай, Япония, Турция, Малайзия и др.

Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил в ходе видеоселекторного совещания, посвященного вопросам внешней политики.

Глава Узбекистана отметил, «в 2017 году мы вместе с соседними странами нашли ответы на многие чувствительные вопросы – такие, как совместное использование водных ресурсов, определение границ, открытие пунктов пропуска, возобновление и расширение транспортного сообщения».

«Впервые за долгие годы 10 января состоялся визит премьер-министра Узбекистана в Таджикистан. В текущем году запланировано свыше 20 визитов и встреч на высшем уровне и ряд крупных международных мероприятий. Естественно, все это не произойдет само собой. Вы должны принять самое активное участие в процессе реформ и преобразований. Иначе говоря, каждый из вас должен критически пересмотреть и усилить свою деятельность. Недопустимо, чтобы кто-то из вас был сторонним наблюдателем и оставался безучастным к таким важным процессам в нашей жизни», - заявил он.

По его словам, «некоторые послы, кардинально перестроив свою деятельность, работают сегодня по-новому, и конкретные результаты их работы видны».

«Однако есть и такие, чья деятельность нас не удовлетворяет, кто засиделся и «спит» так, что невозможно разбудить. И это меня очень беспокоит», - отметил Мирзиёев.

Президент особо подчеркнул, что посол является официальным представителем Президента. Он несет полную ответственность за эффективную реализацию внешней политики Узбекистана.

«Все дипломаты, независимо от их ведомственной принадлежности, обязаны неукоснительно выполнять его служебные поручения. В ваших посольствах есть представители некоторых служб, всё, те времена прошли, я всех завтра верну. Посол — представитель Президента. Никто не должен следить за ним", - отметил глава республики.

Лидер Узбекистана также подчеркнул, что «посол, не знающий древнюю историю, богатую культуру, национальные ценности узбекского народа, заботы и чаяния своих соотечественников, не любящий всем сердцем свою Родину, не может прославить ее во всем мире».

«Как человек, который не в состоянии прочитать наизусть две строчки стихов Алишера Навои, Бабура или Абдуллы Арипова, Эркина Вахидова, более того, не знающий в совершенстве родной язык, может быть послом Узбекистана? Скажите, можно ли считать правильным, когда посол Узбекистана не владеет узбекским языком?», - задался вопросом Мирзиёев.

Мирзиёев потребовал повысить эффективность своей работы по поддержке предпринимательства, инновационных идей и технологий и ориентировать на решение важных задач.

«Деятельность наших дипучреждений должна быть, прежде всего, ориентирована на решение следующих важных задач: во-первых, экспорт, экспорт и еще раз экспорт!», - подчеркнул президент.

По словам Мирзиёева, МИД Узбекистана продолжает работать на основе документов, принятых более 20 лет назад.

«Отдельные послы и другие дипломаты работают на своих должностях за рубежом по 8-10 лет. В результате они отдаляются от происходящих в нашей стране процессов. Я считаю целесообразным, чтобы опытные послы и дипломаты, возвращающиеся из-за границы после истечения срока их полномочий, назначались на ответственные должности в хокимиятах областей. На мой взгляд, человек, который успешно работал послом за рубежом, после окончания своей миссии не должен отделяться от государственной системы», - отметил президент Узбекистана.

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