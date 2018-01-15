Судейская бригада из Таджикистана получила свое первое назначение на международной арене в этом году под эгидой АФК. Бригада во главе с 32-летним рефери ФИФА Насрулло Кабировым будет работать на матче группового этапа Кубка АФК-2018.

Таджикские судьи рассудят встречу третьего тура в группе «А» между победителем пары плей-офф «Хилал Аль-Кудс» (Палестина) – «Аль-Сувайк» (Оман) и иорданской «Аль-Джазирой». Эта встреча состоится 5 марта в Палестине или в Омане, сообщается на официальном сайте ФФТ.

Помогать на линиях Кабирову будут ассистенты рефери ФИФА – 32-летний Акмал Буриев и 26-летний Хусрави Сиддикзод. Роль резервного арбитра возложены на 27-летнего рефери ФИФА Гулмуроди Саъдулло. Инспектировать работу судейской бригады из Таджикистана будет Вальтер Эдвард Перейра из Индии, а комиссаром матча назначен Чуанг Чин-Фан из Китайского Тайбэя.

Для Насрулло Кабирова предстоящий матч Кубка АФК-2018 станет первым в его карьере в качестве главного арбитра под эгидой АФК. Ранее 32-летний рефери ФИФА из Нурека работал на матчах Лиги чемпионов и Кубка АФК в качестве резервного судьи. Также свои дебютные матчи на международной арене проведут и помощники Кабирова – Акмал Буриев (Турсунзаде) и Хусрави Сиддикзод (Душанбе). Столичный арбитр Гулмуроди Саъдулло, который будет резервным судьей в бригаде Кабирова, был включен в элитный панель резервных арбитров АФК благодаря успешному экзамену, который он сдал в прошлом году на семинаре в Малайзии. Чтобы попасть в число элитных главных арбитров АФК Гулмуроди Саъдулло необходимо будет в этом году успешно пройти три этапа рекрутинга.