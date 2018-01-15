После посещения главой области рынка Панджшанбе торговцы мясной продукцией снизили цены на говядину и баранину.

Сразу после церемонии представления 13 января исполняющий обязанности председателя Согдийской области Раджаббой Ахмадзода провел рабочее совещание с целью ознакомления с ситуацией развития народного хозяйства региона.

В совещании приняли участие главы городов и районов, а также руководители различных структур исполнительного органа госвласти области.

Заслушав подробную информацию отраслевых заместителей председателя области в сфере сельского хозяйства и экономики, глава области призвал ответственных лиц аграрной сферы к устранению существующих недостатков и всесторонней подготовке к весенне-полевым работам.

В ходе совещания был создан областной штаб по организации и контролю процесса зимнего полива и других агротехнических работ, а также было дано указание создать аналогичные штабы во всех городах и районах. Глава области потребовал незамедлительной подготовки насосных станций и водообеспечивающих сооружений, а также своевременного сбора платежей за водопользование и энергопотребление.

Ахмадзода также дал указание руководителям городов и районов наряду со строительством социальных объектов, уделить серьезное внимание строительству производственных предприятий и созданию рабочих мест. Он дал конкретное поручение всесторонне проанализировать ситуацию с простаивающими приватизированными средними и большими предприятиями, и предпринять меры по возобновлению их функционирования. Также были даны поручения и указания по организации ярмарок-продаж сельхозпродукции, благоустройству и озеленению, увеличению объемов парниковой продукции, запасов качественных семян, развитию сфер животноводства и птицеводства, народных ремесел, предпринимательства и вопросам своевременного сбора налогов.

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В минувшее воскресенье Раджаббой Ахмадзода с целью реализации пунктов Послания президента касательно усовершенствования системы госуправления в сферах санитарии, фитосанитарии, стандартизации и ветеринарного надзора, защиты прав потребителей и предотвращения случаев ввоза на потребительный рынок страны некачественной продукции, посетил главный рынок области – рынок Панджшанбе, где проинспектировал состояние торговых точек и фактические цены на продукцию, сообщили «АП» в пресс-службе главы области.

Глава области в первую очередь обратил внимание на внешний вид, состояние рынка и сооружений, отметив, что инфраструктура рынка нуждается в ремонте и реконструкции. В этой связи руководству города Худжанда и рынка были даны поручения начать и завершить ремонтные работы до нынешнего Навруза.

Соответствующим структурам было дано указание организовать надзор за санитарным и противопожарным состоянием, качеством ввозимой продукции, особенно продтоваров и мясной продукции, а также упорядочить деятельность торговых точек и прилавков, обеспечить единую форменную одежду для продавцов и торговцев.

Выразив удовлетворение изобилием продуктов на рынке, глава области вместе с тем был озабочен относительно высокими ценами на мясо – килограмм говядины стоил 35 сомони, а баранина продавалась по 38 сомони. Руководству города и правлению рынка было дано поручение содействовать снижению цен на мясную продукцию посредством мер по поддержке торговцев и предпринимателей. После рекомендаций главы области в этот же день руководство рынка и торговцы мяса согласовали новый прейскурант , согласно которому говядина и баранина теперь будет реализовываться соответственно по 33 и 36 сомони за килограмм.

Глава области также ознакомился с ситуацией на рынке Афросиёб, который включает 250 торговых точек, и дал соответствующие указания по улучшению функционирования рынка. В торговом центре «Бахор» внимание главы области привлекли торговые ряды народных ремесел. Раджаббой Ахмадзода рекомендовал торговцам и ремесленникам в Год развития туризма и народных ремесел наладить торговлю преимущественно отечественной продукцией.

Внимание руководства города также было обращено на вопросы благоустройства и соблюдение чистоты на территории исторической мечети Шайха Маслихатдина и прилегающей к ней площади.

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