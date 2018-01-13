В руководстве Согдийской области Таджикистана произошли кадровые перестановки. Назначен новый председатель области.

Новым главой Согдийской области Указом президента РТ назначен Раджаббой Ахмадзода. На этом посту он сменил Абдурахмона Кодири.

Сегодня утром Раджаббой Ахмадзода был представлен активу области, сообщил "АП" руководитель пресс-службы председателя области Музаффар Юнусов. В церемонии представления нового главы Согдийской области участвовали премьер-министр страны Кохир Расулзода и помощник президента страны по кадровым вопросам Асадулло Рахмон.

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По его словам, Указом президента РТ Абдурахмон Кодири освобожден от должности в связи с уходом на пенсию.

Раджаббой Ахмадзода c марта 2016 года занимал должность председателя Комитета по земельному управлению и геодезии Таджикистана.

Раннее Ахмадзода также был главой города Худжанда.

Раджаббой Ахмадзода родился 16 сентября 1971 года в городе Худжанде. В 1993 окончил институт химии и технологии Республики Казахстан по специальности инженер-химик-технолог и в 2010 Академию госслужащих при президенте Российской Федерации по специальности экономист.

Трудовую деятельность начал в 1993 в качестве инженера-технолога завода «Лаъл» города Худжанда, в 1994-2016 годах занимал должности заместителя директора завода «Сангбури», начальника управления внешэкономсвязей, заместителя генерального директора и генерального директора АО «Лениноабадпромстройматериалы» города Худжанда, председателя Комитета охраны окружающей среды и лесного хозяйства Согдийской области, генерального директора ГУП «Садаф», председателя городов Кайраккум и Худжанд.

С марта 2016 до января 2018 работал в должности председателя Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Республики Таджикиста.

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