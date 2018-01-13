Три месяца назад торговцев рынка Шохмансур, известного в народе как «Зеленый базар», переселили в столичный торговый комплекс «Бозори Мехргон». До первого января им обещали льготы - освобождение от арендной платы.

Льготный период завершился, и мы решили поинтересоваться, как живется торговцам на новом месте сейчас…

С «Зеленого» на «Мехргон»

В сентябре 2014 года в Душанбе был открыт торговый комплекс «Пойтахт-90», построенный в национальном стиле. На его строительство из бюджетных средств столицы было выделено 202,6 млн сомони (около $40 млн). В апреле прошлого года «Пойтахт-90» были переименован в «Бозори Мехргон». Основная площадь рынка составляет почти 12 тыс. кв.м, на которых возможно разместить более 4 тыс. предпринимателей. Однако после открытия торгового комплекса почти три года завлечь туда ни торговцев, ни покупателей не удавалось. Это удалось лишь в октябре прошлого года после принятия решения о сносе Зеленого базара. У торговцев не было другого выхода, и они разместились в «Мехргоне».

Торговцам пообещали до января освободить их от арендной платы. Льготный период минул, и мы решили посетить рынок, дабы выяснить, что им приготовила администрация в качестве новогоднего подарка.

Экскурс по базару

По сравнению с нашими прошлыми посещениями рынок «Мехргон» был относительно оживлен. Но, по словам самих торговцев, после предновогоднего ажиотажа народу стало поменьше. «Зеленый» располагался в многолюдной точке города, и туда удобнее было добираться всем. «Мехргон» - в неудобном месте, хотя здесь проходят линии маршруток № 1, 12, 25, 2, 67 и 18; определенная часть людей все же отоваривается в мелких овощных ларьках в своих микрорайонах.

Несмотря на все минусы, и даже на не совсем удобное месторасположение, население столицы постепенно привыкает к этому рынку. Хотя здесь нет того колорита восточного базара, который так манит к себе не только местных жителей, но и гостей страны.

Что касается цен, то они с учетом сезона не особо отличаются от цен на других рынках, за исключением оптового «Дехконбозора», что в Гипроземгородке. Который якобы тоже хотят переселить сюда…

Итак, мясо, как баранину, так и говядину, первого сорта, с костями здесь можно купить по 36 сомони за 1 кг, килограмм моркови стоит 1,5 сомони, картошка – 3,5 сомони, лук – 2 сомони, капуста белокочанная – 2 сомони, капуста цветная – 8 сомони, помидоры – 14 сомони, огурцы – 10 сомони, яблоки – от 3,5 до 10 сомони, виноград– 10 сомони, мандарины - 6 сомони, рис – от 7 до 13 сомони, макароны - 6,5 сомони, масло растительное – 57-60 сомони за 5 л., яйца - 0,90 сомони (1 шт.), мука местная – 150 сомони за мешок (50 кг).

В администрации рынка нас уверили, что для торговцев созданы все условия.

Фото Asia-Plus Продавцы с «Мехргона» отмечают, что на новом месте торговля идет только у определенной части торговцев, а другие не могут привлечь покупателей, просиживая целыми днями даже без «почина».

- С первого января плата за 1 метр торговой площади для разных категорий мест установлена разная, - говорит помощник директора рынка Фарахнуш Кулизода. - Например, в основном здании аренда одного метра составляет 300 сомони в месяц, в частично закрытом павильоне аренда одного метра составляет 150 сомони, а за места под навесом, где оптом торгуют овощами и фруктами, берут 50 сомони.

- А сколько составляет единовременная плата за закрепление торговой площади за предпринимателем?

- На этот вопрос я отвечу после согласования со своим руководством, - ответил Кулизода.

Но ответа нам получить так и не удалось.

Льготы, да не те?

Тогда мы решили поговорить с самими торговцами.

Продавцы с «Мехргона» отмечают, что на новом месте торговля идет только у определенной части торговцев, занимающихся розничной продажей продуктов питания, а другие не могут привлечь покупателей, просиживая целыми днями даже без «почина».

- После принятия решения о сносе «Зеленого» 9 октября нас вынудили разместиться на этом рынке, - говорит торговец фруктами, представившийся Сафаром. - Администрация рынка обещала льготные условия, но это оказалось всего лишь приманкой. За место в полтора метра торговой площади на «Зеленом» мы разово платили $120 и ежемесячно платили арендную плату по 271 сомони. Тогда мы считали, что это много, но, как говорится, все познается в сравнении…

По словам предпринимателей, администрация «Мехргона» заявила, что продавцы должны арендовать либо один, либо три метра торговой площади - для удобства расчетов с ними.

По словам Идигул, другой предпринимательницы, в основном здании рынка с января месяца администрация установила арендую плату в 300 сомони в месяц за один метр торговой площади. Первичный взнос составляет 3 тыс. сомони за один метр. Кроме этого, всех торговцев обязали приобрести единую форму, за которую пришлось выложить по 65 сомони. Администрация открыто заявляет: не нравится – уходите, ваше место пустовать не будет. И некоторые торговцы из-за высоких цен ушли на другой участок рынка, где аренда и единовременный взнос намного меньше.

Абдулло, торговец, который занял место в другом павильоне, говорит, что ежемесячная арендная плата здесь составляет 150 сомони, а единовременный взнос за один метр торговой площади составляет 2 тыс. сомони.

На остальной территории идет обустройство торговых площадей - вещевых палаток, через которые мы прошли к навесу, под которым смонтированы лишь места для установки фруктовых ящиков. Здесь нет прилавков. Некоторые торговцы вынуждены торговать прямо на асфальтном покрытии.

- Я была вынуждены занять место здесь, потому что не осилю оплату аренды в других местах рынка, - говорит Сабохат. - Как видите, здесь немноголюдно и нет такой бойкой торговли. Ежемесячная арендная плата - 50 сомони, а единовременная оплата за один метр торговой площади - 1,5 тыс. сомони.

Самыми дорогостоящими оказались обустройство и аренда торговых павильонов, где торгуют различными видами продуктов питания (масло, консервы, крупы, макароны и т.д.).

- Единовременная плата за аренду одного павильона размером 5 на 4 метра составила 10 тысяч сомони. Нас обязали оплатить установку однотипных перегородок между торговыми площадями, установку жалюзи и стеллажей, в целом на это все ушло еще 10 тыс. сомони. На обустройство такого же павильона на «Зеленом» я потратил меньше половины этой суммы.

Если предположить, что средняя сумма единовременной оплаты предпринимателей составит 2 тыс. сомони за один метр торговой площади, а торговые площади «Мехргона» как минимум составляют 14 тыс. кв.м (хотя площади расширяются), то, по примерным подсчетам, администрация рынка может только в результате разовых платежей торговцев получить 28 млн сомони (около $ 3,2 млн), что составляет 8% от 202,6 млн сомони (около $40 млн), затраченных на строительство из столичного бюджета.

Торговец овощами Саидбек говорит, что в павильонах их не заставляли делать перегородки, но вынудили оплатить установку жалюзи.

- Оплату жалюзи мы поделили со своим соседом по «рабочему месту», - говорит Саидбек. - На каждого вместе с уплатой единовременного взноса мы потратили по 10 тыс. сомони.

О таких же расходах говорили и продавцы хозтоваров, бытовой химии и одежды, которые занимают перегороженные торговые площади длиной минимум в четыре метра, но со стандартной шириной в пять метров.

- На «Зеленом» у нас не было таких расходов. Администрация рынка, наверное, хочет за раз поднять «куш» и оправдать свои расходы, - говорит один из них. – Но это нереально сделать. Понимаете, расположение товаров в торговых рядах должно быть продумано с учетом условий рынка, маркетинга и потребностей покупателей. Зайдите в главное здание рынка, так там почти все покупатели, войдя с центрального входа, придерживаются левого направления, где продаются все «ходовые» продукты питания. Также именно с левой стороны расположен выход на другие участки рынка. В торговые ряды справа, в том числе и в продуктовые магазины и ряды с одеждой, практически никто не заглядывает. Не думаю, что при таком раскладе они долго задержатся на этом рынке. Кроме того, руководство рынка должно снизить цены за аренду. В противном случае оставшиеся торговцы будут вынуждены повышать цены на свою продукцию, а это опять же оттолкнет покупателей от «Мехргона».