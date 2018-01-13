В выходные летом здесь можно было встретить множество отдыхающих. Кто купался, кто загорал, кто рыбачил…

Миллионный Душанбе в этом году лишился одного из излюбленных мест летнего отдыха - озера Молодежное (ранее - Комсомольское). На очереди еще один водоем.

Существовало еще три водоема в другом конце города – так называемый мехкарьер, куда можно было поехать искупаться. Но у этих озер появился собственник, который засыпает их промышленными отходами.

В ситуации разбирался корреспондент «АП».

Звонок в редакцию

В редакцию «АП» обратились жители джамоата Чимтеппа района Рудаки, на территории которого расположены три озера, куда жители столицы летом приезжали купаться и отдыхать.

Сайфиддин, читатель «АП» из района Рудаки, по телефону сообщил, что хочет привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения водных ресурсов и к сложившейся неблагоприятной экологической ситуации вокруг мехкарьера в джамоате Чимтеппа.

- Эти озера в Чимтеппа появились в советское время. Ранее здесь был мехкарьер, в котором добывали природный камень и перерабатывали его в щебень для балласта. Позже карьер выработали, на его месте образовались водоемы. Местные жители и дачники посадили вокруг них деревья, выпустили мальков различных рыб, и сейчас здесь немало рыбы.

По словам Сайфиддина, на протяжении долгих лет озера оставались чистыми и пользовались популярностью у дачников, горожане приезжали на них для летнего отдыха и ловли рыбы. Но сейчас появился собственник, который оградил водоем металлической сеткой.

- Сейчас началась реконструкция китайской компанией автодороги Душанбе - Курган-Тюбе, за рынком «Корвон». Слой старого асфальта снимается, затем вывозится самосвалами и сбрасывается в водоем. Асфальт содержит битум, смолы, нефтепродукты; есть угроза, что вода в озере может испортиться навсегда, - говорит Сайфиддин.

По словам читателя, два года назад собственник озера начал ограждать водоем колючей проволокой. Местные жители написали жалобу, «колючку» сняли.

- Сейчас все началось заново. На этот раз, видимо, собственник получил разрешительные документы на строительные работы. И буквально в считаные дни вырубили деревья, подняли забор и засыпают тонны обломков асфальта в водоем.

Читатель вопрошает, почему озеро засыпают промышленными отходами и никто не препятствует этому?

Выезд за город

Решив разобраться в ситуации, корреспондент «АП» выехал на место.

Выработанные карьеры, о которых идет речь, заполнены артезианской водой и расположены в джамоате Чимтеппа района Рудаки, в 15 км от центра столицы, с правой стороны от автодороги Душанбе – Курган-Тюбе.

Сейчас этот некогда уютный, чистый уголок природы захламлен пластиковыми пакетами и бутылками и прочим бытовым мусором.

Мы заметили, что большегрузные самосвалы с табличкой «Хукумат города Душанбе» на лобовом стекле сбрасывают в озеро обломки асфальта.

Из-за захламленности строительными отходами и мусором горловины труб (шлюзов) между озерами полностью перекрыты, а уровень воды упал на несколько метров, и вода перестала вытекать в канаву, которая проходит вдоль дачных участков.

Местные жители, с которыми нам удалось встретиться, считают, что сложившаяся ситуация требует немедленного вмешательства компетентных органов, чтобы предотвратить негативные последствия этих действий.

- Ради личной выгоды чиновники закрывают глаза на все это, - говорит один из наших собеседников. - А ведь это может привести к санитарно-эпидемиологической проблеме. Может, новый собственник не слышал, что по инициативе президента Таджикистана ООН принята программа Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» на 2018–2028 гг.?

Таинственный владелец - «Мистер Икс»

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились к руководителю природоохранного отдела района Рудаки Ашурали Хусейнову, но его ответ оказался более чем странным.

Большегрузные самосвалы с табличкой «Хукумат города Душанбе» на лобовом стекле сбрасываются в озеро обломки асфальта. Asia-Plus

В интервью «АП» он завил, что водоемы-карьеры в джамоате Чимтеппа не включены в природоохранный реестр и не являются объектами охраны природы.

- Кто засыпает его мусором и имя собственника мне не известно,- заявил Хусейнов.

Тогда мы решили обратиться в джамоат Чимтеппа.

Председатель джамоата Сайфулло Халилов заявил, что он тоже не в курсе, кто является владельцем территории.

- Приходите в понедельник, мой заместитель поедет с вами,- сказал Халилов.

В указанное время мы снова поехали к карьеру, уже в сопровождении заместителя председателя джамоата Абдукодира Зокирова.

По приезде мы увидели, что груженные под завязку обломками асфальта и строительного мусора многотоннажные грузовики выгружают его в водоем под присмотром «регулировщиков». Сколько машин разгрузилось, определить было невозможно, но только за полчаса нашего пребывания в водоем сбросили свой груз четыре самосвала. На наш вопрос, что здесь происходит, «регулировщики» ответили, что собственник планирует здесь строительство, но какое именно, они не сказали.

«Это территория владельца ООО «Сангреза» Хомида Собирова?» - спросил «регулировщиков» Зокиров. Утвердительно кивнув головой, они отошли в сторону. Тогда нам пришлось посетить территорию кишлака Дарёбод, где расположено предприятие «Сангреза». Руководства на месте не оказалось, но нам удалось связаться с ним по телефону. Представитель администрации ООО «Сангреза», представившийся Ато, отметил, что несколько лет назад после судебных тяжб территория мехкарьера была забрана у «Сангрезы» и передана в собственность покойному эшони Абдукудусу, старшему брату эшони Абдулбасира Саидзода, который является первым зампредом Совета улемов Таджикистана.

Работники «Сангреза» сообщили, что недавно территория карьера вновь перешла в другие руки.

Нам так и не удалось установить, кто же все-таки является новым собственником территории, что он строит и почему строительный мусор сбрасывается в водоем.

Тогда мы решили это выяснить в отделе землеустройства района Рудаки.

Начальник отдела землепользования Джунайдулло Файзалиев заявил «АП», что все остатки демонтированного асфальта предназначены для берегоукрепительных работ и должны вываливаться в определенное место в русле рек.

Главный специалист отдела землепользования района Рудаки Джамшед Курбанов в беседе с корреспондентом «АП» отметил, что несколько месяцев назад действительно карьер, заполненный водой, вместе с прилегающей к нему территорией перешел от эшони Абдукудуса к другому человеку, и имеется нотариально заверенный документ.

После продолжительных телефонных «поисков» он так и не смог выяснить, кто же является новым собственником.

- Я узнал, что якобы территория оформлена на некоего Тоджиддина Давлатова, - сказал он. - В архиве не смогли найти эти документы. И кто реально является собственником, точно сказать не могу.

- Но ведь это было совсем недавно - пару месяцев назад, и вы не знаете, кто владелец и для каких целей оформлен участок? - спросили мы.

Курбанов ответил, что территория района большая и он не может запомнить всех.

По словам специалистов столичного управления архитектуры, согласно генплану столицы в ближайшее время никаких изменений здесь не предусмотрено.

Но что происходит на самом деле?

Эксперт: Водоемы имеют право на существование

Специалисты указывают, что необходимо скорейшее вмешательство властей в данную ситуацию.

- Эти водоемы пусть не включены в природоохранный реестр, не являются заповедными зонами, но как среда обитания имеют право на существование хотя бы потому, что уже имеют свою флору и фауну, множество видов рыб и даже свой микроклимат. Здесь летом отдыхали, купались жители окрестностей, сотни горожан, тем более что большого водоема для купания в столице как такового нет. И еще, водоем имеет глубину минимум 8-10 метров и заполняется подземными водами; сколько бы они ни засыпали туда строительного мусора, вода все равно будет просачиваться. Чтобы засыпать водоем, нужны большие затраты, и строительство на его месте будет «золотым». И будет ли оно стоить того? - вопрошает эколог Амриддин Собиров.