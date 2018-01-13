С 1 января 2018 года, то есть с Нового года, в Таджикистане вступили в силу новые законы, правила и запреты, а также запущены новые инициативы и проекты. Мы собрали главные нововведения, которые будут актуальны и повлияют на жизнь таджикистанцев.

Итак, с наступлением нового года пора присмотреться к новым реалиям и узнать, что нам приготовили власти, напринимав в ушедшем году кучу новых законов, постановлений и указов. Ведь, как уже заведено, принятые решения вступают в законную силу именно с 1 января.

Закон о запрете табака: курить нельзя почти нигде

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в конце 2017 года подписал 33 закона, которые ранее были приняты и поддержаны парламентом, и среди них одно из главных мест занимает закон РТ «Об ограничении использования табачных изделий». По сравнению с уже действующим с 2010 года аналогичным законом новый закон еще больше ужесточил нормы табакокурения в стране: курить нельзя почти нигде.

На основании нового закона, вступившего в силу с 1 января 2018 года, правительство полностью запрещает курение табачных изделий в административных зданиях, на государственных и негосударственных предприятиях, в подъездах домов, в лифтах, в подземных переходах, в аэропортах, на вокзалах, в санаториях, общежитиях, кафе, ресторанах и в общественном транспорте, а также на расстоянии до ста метров от территории учреждений здравоохранения, культурных, спортивных, научных, образовательных учреждений и религиозных объединений, а также не допускается продажа табачных изделий лицам, не достигшим 18 лет.

Нацбанк: открывайте банки, господа!

В этом году намечено сделать послабления для банковской системы Таджикистана. Поручение о снижении размера уставного капитала для вновь образованных банков руководству Национального банка дал президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время своего недавнего обращения к парламенту страны. Президент подчеркнул, что в 2017 году объем кредитования со стороны банков по сравнению с 2016 годом снизился на 4%.

Руководство Нацбанка отреагировало на слова президента в кратчайшие сроки. Уже 4 января НБТ принял соответствующее решение, согласно которому уставной капитал для вновь образованных банков в стране будет снижен с 80 до 50 миллионов сомони.

Так что готовьтесь: скоро у нас заработают новые банки.

Еще немного, еще чуть-чуть. Поднимаем зарплату в сентябре

В этом году заработная плата работников бюджетных отраслей будет увеличена на 15%, а зарплата работников правоохранительных органов и военнослужащих - на 10%.

Размер пенсии по возрасту и базовой пенсии, а также трудовая пенсия граждан будут повышены на 15%, так же как и стипендии студентов.

Но все эти повышения намечается претворить в жизнь с 1 сентября 2018 года.

Все это очень обнадеживает, но до сентября еще долго ждать. Боимся, «как бы чего не случилось» - все помнят несостоявшееся повышение пенсий и зарплат двухгодичной давности, когда запланированное повышение было отменено.

По мнению экономистов, нас ожидает скорее не повышение, а индексация, так как за два последних года зарплаты не увеличивались, цены и тарифы же за этот период выросли почти на 14%, а национальная валюта обесценилась на 24%.

Мораторий 2018 - 2020: дыши, предприниматель!

В настоящее время деятельность хозяйствующих субъектов подвергается 78 различным проверкам надзорных, разрешительных и правоохранительных органов. В связи с этим президент Таджикистана поручил с 2018 года объявить двухгодичный мораторий на проверки за исключением плановых проверок налоговых органов, Генпрокуратуры, Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией РТ и Нацбанка Таджикистана.

Но, по мнению читателей «АП», как раз эти фискальные органы и занимаются частыми проверками предпринимателей.

«Мораторий на срок и объявляется, чтобы в это время не было никаких проверок, кроме внеплановых согласно жалобам пострадавших, - пишет один из них. - Если в течение срока моратория проверку все же проводят, то проверяющий нарушает указ президента. Если бы за это наказывали, тогда точно бы в стране был порядок».

Размах для ремесленников: твори и продавай

29 декабря 2017 года президент страны подписал указ, в котором 2018 год объявлен Годом развития туризма и ремесленничества в Таджикистане. Ранее президент поручил правительству «широко практиковать выдачу льготных кредитов предпринимателям и ремесленникам» через Фонд поддержки предпринимательства.

Также для стимулирования производства потребительских товаров на дому и развития народных ремесел глава государства поручил с 1 января 2018 года освободить реализацию соответствующих товаров от всех видов налогов.

Потребитель, ты всегда прав!

Правительство также внесло изменения и дополнения в ряд законов РТ, в том числе в закон «О защите прав потребителей».

Особенность нынешних поправок состоит в том, что в закон включена новая статья с целью упорядочения и контроля над финансовыми услугами кредитных и страховых организаций. Такое полномочие было дано Нацбанку Таджикистана.

И сын в ответе за отца…

Что касается изменений и дополнений, внесенных в Уголовный кодекс, они направлены на удвоение ответственности детей за социальное обеспечение родителей и, в свою очередь, ответственности родителей за отказ от социального обеспечения ребенка.

Кроме того, согласно поправкам к Закону РТ «О правовом статусе военнослужащих» военнослужащим, несущим военную службу и находящимся в браке, согласно государственной записи акта гражданского состояния, предоставляется отпуск по частям, но не чаще одного раза в полгода.

Все эти законы вступили в силу с 1 января.

Таджикский кинематограф: надежды и ожидания

В прошлом году кроме множества законов был принят ряд важных программ, одной из которых является Программа развития кино Республики Таджикистан на 2018–2022 годы. Эта программа пришла на смену прошлой - на 2011–2015 годы и, скорее всего, была принята потому, что «до сих пор не налажен механизм подготовки высокопрофессиональных кадров и производство конкурентоспособных фильмов на кинорынке».

В идеале реализация программы приведет к созданию конкурентоспособных национальных фильмов. В результате ее осуществления будет создано 10 художественных фильмов, 24 киносериала, 10 короткометражных художественных фильмов, 13 анимационных фильмов и киносериалов и т.д.

Так что ждем-с…

Мигрант вернется, ты только жди

В конце прошлого года также была принята новая Госпрограмма содействия занятости населения РТ на 2018–2019 годы. Конечно, подобная программа принимается не впервые, но в рамках антикризисных мер с целью обеспечения безработных граждан и вернувшихся на родину трудовых мигрантов рабочими местами она очень даже кстати.

Главный вопрос на повестке дня остается открытым: когда и где для трудовых мигрантов, которые больше не хотят ехать в Россию, будут созданы новые рабочие места? Увы, пока неизвестно…