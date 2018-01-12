В рамках проекта CASA-1000 предполагается, что 70% электроэнергии, которая поступит по ней в Афганистан и Пакистан, будет из Таджикистана, 30% из Кыргызстана, сообщает министерство энергетики и водных ресурсов РТ.

С учетом нынешних энергетических мощностей, Таджикистан в состоянии в летний период экспортировать больше указанного объема, если возрастёт потребность потребителей, отметили в Минэнергетики.

Как уточнили в ведомстве, передает CA-News, проект обеспечит транзит до 5 млрд. кВт/ч электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Пакистан. Доля таджикского экспорта электроэнергии составит 3 млрд. кВт/ч электроэнергии.

Ранее сообщалось, что согласно достигнутым договорённостям по проекту CASA-1000 экспортная цена составит 9,35 цента за киловатт часов.

Официальный запуск строительства инфраструктуры CASA-1000 состоялся 11 мая прошлого года в Турсунзаде.

Для реализации проекта потребуется построить: ЛЭП мощностью 500 кВт от подстанции «Датка» до Худжанда, конвертерную подстанцию пропускной способностью 1 300 мВт в Сангтуде, высоковольтную ЛЭП постоянного тока от Сангтуды до Кабула и Пешавара, конвертерную подстанцию пропускной способностью 300 мВт в Кабуле (обеспечивающую импорт и экспорт электроэнергии), конвертерную подстанцию пропускной способностью 1 300 мВт в Пешаваре.

На данный момент начинается строительство афганского участка линии, которым занимаются индийские компании KEC International Limited и Kalpa-Taru Power Transmission Limited.

Общая стоимость проекта составляет свыше $1 млрд. Расходы проекта распределены следующим образом: Таджикистан $314 млн., Кыргызстан $209 млн., Афганистан $354 млн. Пакистан $209 млн.

В роли инвесторов в Таджикистане выступают международные финансовые институты - Всемирный банк (ВБ), Европейский банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития (ИБР), правительство Великобритании и другие.

В частности, на реализацию таджикского участка указанного проекта ВБ выделит $45 млн., ИБР- $70 млн., ЕБРР $110 млн.

Завершение строительства во всех странах намечается в 2020 году.

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