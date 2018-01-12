Банк Эсхата стабильно движется вперед и это подтверждает независимое рейтинговое агентство Moody's Investors Service, который установил прогноз по рейтингу Банка Эсхата как «стабильный», оценив деятельность банка на уровне «В2».

Банки, имеющие рейтинг группы «B» обладают высокой самостоятельной финансовой устойчивостью. Они обладают хорошими финансовыми показателями и отличаются стабильностью и надежностью.

Рейтинговое агентство Moody's Investors Service имеет наибольший вес и влияние в банковском секторе по всему миру и входит в большую тройку международных рейтинговых агентств. Рейтинг от агентства – это мнение аналитиков, основанное на оценке отчетности банка и дополнительной информации.

«Если у банка имеется международный рейтинг, значит банк ведет открытую и прозрачную деятельность», - отметили в банке.

Рейтинг, присвоенный Банку Эсхата, в очередной раз является поводом для клиентов остановить свой выбор на Банке Эсхата.

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