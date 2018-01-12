Общественная организация «Бюро по правам человека и соблюдению законности» разработала буклеты–путеводители для лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Путеводители охватывают информацию по предоставляемым бесплатным услугам для данной категории людей в 10 регионах страны, в частности, в Душанбе, Вахдате, Худжанде, Пенджикенте, Курган-Тюбе, Хороге и районах Бободжон Гафуров, Деваштич, Восеъ и Джайхун.

«Это все те регионы, где работают юридические бюро Государственного учреждения «Центр правовой помощи» при Минюстиции РТ и частично представлены правовые приемные нашей организации», - отметила директор ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности, Наргис Зокирова.

В распечатанных буклетах-путеводителях перечислены наименования услуг и контакты государственных и негосударственных учреждений, куда могут обратиться за помощью лица, освобожденные из мест лишения свободы.

В частности, в буклетах приведена информация о процессе получения или восстановления общегражданского паспорта, документах об актах гражданского состояния, оформлении и перерасчете пенсии, трудоустройстве, получении пособия по безработице, повышении квалификации и др.

Буклеты подготовлены на русском и таджикском языках для каждого отдельного региона, и будут широко распространены среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы посредством заинтересованных государственных структур и общественных организаций в 10 пилотных городах и районах.

«Мы очень надеемся, что буклеты помогут лицам, освободившимся из мест лишения свободы успешно реинтегрироваться в общество», - сказала Н.Зокирова.

Данная деятельность осуществляется в рамках проекта «Защита прав осужденных и освобожденных лиц из мест лишения свободы», финансируемого Европейским Союзом и Немецким Федеральным Министерством экономического сотрудничества и развития. Проект реализуется представительством Института по международному сотрудничеству Немецкой Ассоциации народных университетов (DVV International) в РТ в партнерстве с ОО «Бюро по правам человека и соблюдению законности» и ОО «Джахон».

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