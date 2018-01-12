Коалиция гражданского общества против пыток и безнаказанности приступила к реализации проекта «Разработка внутренних положений психиатрической службы, и повышение потенциала сотрудников органа прокуратуры по документированию фактов пыток и других видов жестокого обращения согласно стандартам Стамбульского протокола».

В рамках проекта совместно с экспертами министерства здравоохранения и социальной зашиты населения Таджикистана будет проведен анализ внутренних положений психиатрической службы и разработано новое положение в соответствии с национальным законодательством и стандартами Стамбульского протокола, - сообщили в Коалиции.

Также в рамках данного проекта совместно с Генпрокуратурой РТ планируется провести тренинги для сотрудников органов прокуратуры Душанбе, Хатлонской и Согдийской областей по вопросам эффективного расследования фактов пыток и назначения экспертиз по оценке психологических и физических последствий от пыток и других видов жестокого обращения.

Тренинги будут проводиться в рамках Программы образования в области прав человека на 2013-2020 и Национального плана действий по выполнению рекомендаций государств-членов Совета ООН по правам человека.

Проект реализуется ОО «Центр по правам человека» при поддержке Института Открытое Общество-Фонд Содействия в Таджикистане.

Согласно Конвенции ООН против пыток и других видов жестокого обращения, необходимо оценивать не только физические травмы, но и нравственные и психологические страдания. Для оценки психологических последствий от пыток необходимо проводить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу для определения посттравматического стрессового состояния и\или глубокой депрессии. Однако не все психиатры подготовлены для проведения психиатрических экспертиз согласно стандартам Стамбульского протокола, а внутренние положения и медицинские бланки психиатрической службы не соответствуют международным стандартам. В правоприменительной практике по заявлениям о применении пыток экспертами не всегда оцениваются психологические последствия применения пыток и других видов жестокого обращения.

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