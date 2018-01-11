Тренды и мода меняются ежедневно, но ресторану «Рудаки» в отеле Serena Dushanbe под силу находить решения, удовлетворяющие как европейских консерваторов, так и поклонников экзотики. Японская, европейская, восточная, национальная и южно-азиатская кухня – здесь умеют хорошо готовить всё!

Недавно профессиональную команду ресторана «Рудаки» возглавил новый шеф-повар из Индонезии, обладатель сертификата ACCP Сухаими Атас, являющийся выпускником отельной бизнес-школы всемирно известной «кузницы-талантов» Корнельского университета (США). Будучи в ресторанном деле более 20 лет, он сотрудничал с такими громкими гостиничными брендами как Hilton, Moevenpick, Le Meridian, InterContinetal и др.

В копилке «звездного» шеф-повара гостиницы Serena Dushanbe более 18 профессиональных наград, отмечающих его незаурядные кулинарные способности. В частности, высокая награда WACS (Всемирной Кулинарной Ассоциации) и титул «Chef for Kids» от OOH.

Благодаря кулинарной фантазии шеф-повара Сухаими, знаменитый «шведский стол» ресторана «Рудаки» отеля Serena Dushanbe пополнился новыми блюдами и десертами, раскрывающими редкий кулинарный талант нового шефа.

Особо хорошо шефу Сухаими удаются полюбившиеся многими соотечественниками деликатесы японской кухни.

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Таким образом, в ресторане «Рудаки» каждый сможет найти кухню по своему вкусу, так что больше не нужно идти на компромиссы, выбирая, в какой ресторан отправиться, чтобы угодить всем. Ведь все популярные мировые блюда собраны в одном ресторане – «Рудаки» с неизменным качеством, восхитительным вкусом и элегантной подачей блюд от индонезийского шефа Сухаими.

Адрес: Dushanbe Serena Hotel, Ресторан «Рудаки»

Душанбе, ул. проспект Рудаки, 14

Телефон: +992 (48)7014000