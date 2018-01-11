Узбекистан в перспективе может перейти на так называемую плоскую шкалу налогообложения, сообщает портал Подробно.uz.

По словам заместителя председателя Государственного налогового комитета Назарали Норбаева, сейчас в Узбекистане идет разработка новой налоговой концепции страны.

"Ключевым документом стратегии станет Налоговый кодекс в новой редакции. Мы совместно с Минфином и Минэкономики уже начали его разработку. В первую очередь сейчас необходимо изучить зарубежный опыт развитых стран, СНГ, включая Россию и Грузию. В России плоская шкала подоходного налога успешно применяется с 2001 года", — отметил он.

По мнению Норбаева, применение плоской шкалы неизбежно и в Узбекистане, однако пока рано говорить о каких-то окончательных решениях в этом направлении.

"При разработке налоговой концепции мы тщательно все изучим и учтем. Только после этого будут итоговые решения", — отметил представитель Государственного налогового комитета.

Единая или плоская шкала налогообложения подразумевает налог, взимаемый по единой ставке при любом уровне дохода, то есть единую ставку подоходного налога. Эта система налогообложения часто обсуждается в качестве альтернативы прогрессивному налогообложению.

В Узбекистане сегодня существует четыре шкалы подоходного налога для физических лиц. Например, налог с дохода, превышающего десятикратный размер минимальной заработной платы, составляет 22,5%, пять МРЗП — 16,5%, один МРЗП — 7,5%.