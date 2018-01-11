АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 12 ЯНВАРЯ 2018

- С 12 по 24 января комиссия Федерации футбола Таджикистана по лицензированию футбольных клубов посетит все восемь команд высшей лиги страны.

Все клубы, которые имеют право по спортивному принципу участвовать в чемпионате Таджикистана среди команд высшей лиги, должны будут предоставить документы, подтверждающие выполнение ими спортивных, инфраструктурных, кадрово-административных, финансовых и юридических критериев. 12 января комиссия проверит «Худжанд».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 12 ЯНВАРЯ

1937 – Вступила в строй первая гидроэлектростанция на реке Варзоб

1989 – Началась последняя в СССР перепись населения, по результатам которой численность населения страны составила 286,7 млн. чел.

1992 – Из хранилища Института истории, археологии и этнографии им.А.Дониша АН РТ похищены 185 изделий из серебра, бронзы и слоновой кости на общую сумму $4,6 млн.

2012 – Таджикистан установил дипломатические отношения с Буркина Фасо.

2017 – Эмомали Рахмон назначил своего старшего сына Рустама Эмомали мэром столицы. Махмадсаид Убайдуллаев был отправлен в отставку и награжден орденом «Заринтодж» первой степени.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 12 ЯНВАРЯ

1947 – Родился Бободжон Бобохонов, бывший Генеральный прокурор Таджикистана, на пенсии с 2010 года.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, местами туман, в отдельных горных районах небольшой снег, туман. Ветер западный 4-9, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 2-7 тепла, в горах 4-9 мороза, днем -3+2.

По Хатлонской области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -1+4, днем колебание от 6-11 тепла до 10-15 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем 3-8 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 11-16 мороза, днем -2+3, по ВГБАО ночью 21-26 мороза, в районе Булункуля 35-37 мороза, днем 8-13 мороза, в районе Булункуля 15-17 мороза.

По районам республиканского подчинения - Переменная облачность, в долинах преимущественно без осадков, в отдельных горных районах небольшой снег, туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 7-12 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, местами до 5-10 мороза, днем -1+4.

По городу Душанбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 8-10 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный 3-8, временами усиление до 15-20 м/c. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 3-5 тепла.

По городу Курган-Тюбе - Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 0-2 тепла, днем 10-12 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 мороза, днем -1+1.