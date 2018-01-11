С 15 по 21 января 2018 года в Москве в формате восточного базара пройдет выставка-ярмарка «Тюбетейка». В рамках ярмарки состоятся показы мод и мастер-классы, можно будет купить этнические товары и попробовать национальные блюда народов Центральной Азии. Один из организаторов мероприятия Фатима Арифджанова год назад с успехом провела в Москве выставку узбекских товаров. В интервью ИА «Фергана» она рассказала, как начала заниматься продвижением азиатской культуры в Москве, чем отличается «Тюбетейка» от других подобных мероприятий и почему на выставке будут показаны фильмы о Центральной Азии.

– В марте 2017 года вы провели выставку «Когда цветет гранат… Хранители традиций Узбекистана». Можно ли считать нынешний фестиваль «Тюбетейка» ее продолжением?

– На прошлогодней выставке были представлены изделия традиционных мастеров, работающих в классической манере. Я и раньше реализовывала некоторые проекты, участвовала в других выставках, но не таких масштабных. Лично для меня прошлая выставка стала лакмусовой бумажкой, которая показала, насколько тема азиатского искусства и традиций интересна москвичам и стоит ли мне идти дальше в этом направлении. Как оказалось, путь был выбран верно. Весь год я занималась различными проектами, «Тюбетейка» станет самым большим из них. Так уж вышло, что проект этот оказался не только международным, но и межрегиональным. Кроме стран Центральной Азии у нас будут представлены Азербайджан и Дагестан.

Отдельно хотелось бы сказать, что «Тюбетейка» выходит за рамки привычного для Москвы формата ярмарки. Да, здесь будут продаваться созданные мастерами изделия традиционных искусств и ремесел, но помимо этого ярмарка планируется как целый ряд культурных мероприятий.

Фатима Арифджанова в офисе информационного агентства «Фергана», декабрь 2017 г.

– Что же ожидает ваших гостей в рамках ярмарки?

– Всего, конечно, не перечислишь, но кое о чем упомянуть необходимо. Так, со среды 17 января мы начнем кинопоказ. Откроет его художественный фильм Жавохира Закирова «Ташкент. Любовь Моя». Его премьера уже состоялась в Ташкенте и Лондоне, а московскую премьеру организуем мы. После Закирова будет две премьеры узбекского классика кино Али Хамраева, созданные совместно с российским Фондом Марджани – «Страсти Савицкого» и «Солнечный Павел Беньков». Кроме того, в рамках кинопоказа мы презентуем документальные фильмы Фирдавса Абдухаликова, журналиста и автора знаменитого проекта «Культурное наследие Узбекистана в музеях мира». Это будет не просто кино, а возможность полюбоваться уникальными объектами материальной и художественной культуры, которые были созданы в Узбекистане и хранятся в музеях мира.

Своей выставкой мы хотим показать во всей полноте и разнообразии жизнь стран Центральной Азии и Прикаспийского региона. И тут наших гостей ждут настоящие открытия.

Например, все знают знаменитый Музей азербайджанского ковра в Баку, но мало кто там был. Теперь же в рамках проведения нашей ярмарки этот музей приезжает в Москву, и у всех желающих будет возможность его посетить. Кроме того, наших гостей ждут чрезвычайно интересные лекции искусствоведов. Так, из Дагестана приедет Раиса Исмаилова (востоковед, переводчик с арабского языка, специалист по кайтагской вышивке. – прим. ред.), которая привезет из Дагестана кайтагскую вышивку, до сих пор хранящую свои тайны. В мире очень немного людей, которые способны читать ее цвета и символы, а Раиса Исмаилова владеет этим мастерством в совершенстве.

Таким образом, наша выставка по сути своей становится целым фестивалем. Этот фестиваль даст возможность людям не просто познакомиться с бытом и культурой Востока, но и прикоснуться к самым сокровенным его тайнам.

– Вы уже упомянули о Российской федерации, представленной Дагестаном, а также об Азербайджане. Чего нам ждать от других участников выставки?

– Ждать надо самого интересного. Например, Туркмения будет представлена вышивкой и тканями. Как вы знаете, мир сейчас проявляет особенный интерес к экоматериалам, а если они соединены с этническим своеобразием, то интерес удваивается. Кроме того, мастер ювелирного дела привезет из Туркмении оригинальные серебряные украшения.

Азербайджан кроме ковров и украшений представит разнообразные сладости.

Сладости, мед и сухофрукты привезут к нам и из Киргизии. Кроме того, кыргызстанцы презентуют коллекцию одежды из войлока.

Вы наверняка слышали про икат. Это ручная техника ткачества, чрезвычайно интересная. (Создается она способом резервирования, то есть обвязывании пучков нитей с целью поэтапного окрашивания их в определенные цвета. – прим. «Ферганы»). Так вот, к нам из Таджикистана приезжает девушка – мастер иката. Она делает в этой технике различные современные вещи – сумочки, клатчи и прочее. Из Таджикистана же приедет семейная пара – специалисты по керамике и куклам.

Казахстан будет представлен дизайнерской одеждой. Вообще же от Казахстана мы ждем в этом году многого: Национальный культурный центр казахов в Москве собирается продемонстрировать нам свою национальную продукцию.

Из Узбекистана традиционно ожидается большое количество ювелиров и дизайнеров.

Отдельно отмечу, что в этом году у нас будет совершенно особая дизайнерская история. Мы решили скооперироваться с Рафом Сардаровым (бакинец, модельер, стилист, дизайнер, член Творческого союза художников России, Международной Федерации Художников и Международной Ассоциации союза дизайнеров. – прим. «Ферганы»), который делает красивые коллекции и украшения. На выставке он будет возглавлять фэшн-направление. По приглашению Рафа приедут дизайнеры из других стране и сделают совместный показ – зрелище, я думаю, будет необыкновенное. Кроме того, сам Раф проведет своего рода мастер-классы – будет рассказывать начинающим дизайнерам о тонкостях создания коллекций.

Вообще говоря, у нас на ярмарке предусмотрена не только просветительская, но и обучающая сторона. Кроме уже упомянутых мероприятий, для молодежи мы организуем лекции и встречи с видными представителями блогосферы и бизнеса, которые поделятся своим опытом.

У нас есть друзья среди московских издательств. Это «Белый город», который представит книги, связанные с декоративно-прикладным искусством и книги восточных поэтов, а также издательский дом Марджани, выпустивший серию восточных сказок.

Кроме них в выставке примет участие московский интернет-проект «Ярмарка Мастеров», он презентует свою керамику.

– На такой ярмарке, конечно, всегда особый интерес вызывает еда. Что вы приготовили для своих гостей в этот раз?

– У нас будет фуд-корт с национальной кухней. Когда говорят о Центральной Азии, в первую очередь, конечно, вспоминают плов. Плов, само собой, будет и у нас, но не только плов. Гости смогут попробовать не ресторанную кухню, а домашнюю, то есть ту, которую жители региона готовят сами для себя – причем самую разную. Но на открытии мероприятия 15 января, разумеется, будет приготовлен плов. Специально ради этого к нам прилетит шеф-повар одного популярного в Ташкенте ресторана, он участвовал в приготовлении плова, который вошел в книгу рекордов Гиннеса. Шеф будет давать мастер-классы, готовить на глазах у публики и организовывать подачу национальных блюд для ресторанов. Мы также планируем поиграть с фэшн-стилем, с модными тенденциями современной кухни с национальным колоритом.

– Сколько стоит аренда места на вашей выставке?

– Участие стоит 4000 рублей за один квадратный метр на всю неделю. Для гостей из других стран будет скидка в 50%, так как им предстоят дополнительные расходы на проезд и проживание. Нельзя считать этот проект буквально коммерческим. Москвичи и вообще россияне увидят, что такое Восток, а люди из Центральной Азии попробуют понять, что такое Москва, какая здесь публика, какие перспективы, что здесь будет продаваться.

– Есть ли у вас планы на перспективу?

– Да, конечно. Я бы хотела проводить такого рода ярмарку на постоянной основе два раза в год. Зимнюю сессию можно устраивать в павильонах или выставочных центрах, а летнюю – на открытых площадках, так, чтобы в нашем фестивале могли участвовать танцевальные и даже театральные группы. Особое внимание мы будем уделять молодежи и людям, которые хотят показать себя, проявить так или иначе. Имея уже некоторый опыт, я уверена, что у нас получится, что проект будет интересен многим людям. Нам важно, чтобы каждый, кто придет к нам, нашел тут что-то интересное и полезное для себя. Но не менее важна для нас обратная связь. Мы должны понимать, что понравилось людям, что вызвало их особенный интерес.

– Для меня, как для журналиста, пишущего про жизнь мигрантов, очень важно, чтобы москвичи узнали богатую культуру, традиции, наконец, вкусную кухню людей, которых в Москве по большей части считают грубой рабочей силой.

– Так случилось, что я сама, приехав в Москву, не проходила классический путь мигранта. Однако для меня всегда было важно, как на нас глядят москвичи. Я не хотела, чтобы про нас думали, будто мы люди, способные только улицы убирать. К счастью, отношение к нам постепенно меняется в лучшую сторону. Я вижу, как после первой нашей выставки люди отсюда стали уже совершенно осознанно ездить в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию – и вообще в Центральную Азию. И я вижу, как эти люди возвращаются оттуда, полные восторга. Наверное, они понимали, что едут в гостеприимные восточные страны, но они не понимали до конца, насколько это гостеприимство и дружелюбие укоренено в самой нашей природе, они были поражены, как мыслят и живут люди, которых они привыкли считать просто трудовыми мигрантами. Увидев наши страны своими глазами, москвичи возвращаются в свой родной город. И, возвратившись, они начинают совсем по-другому относиться к моим соотечественникам. Это очень важно.