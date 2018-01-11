Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был не прихотлив в пище. Как настоящий казах, он всегда любил мясо, отваренное, на косточке. Любил курочку, отваренную с кореньями, с картошечкой, с овощами, чтобы мяско отделялось от косточек. Уважал рыбку. Также очень любил борщ. Об этом в интервью фотокорреспонденту Кириллу Федорову рассказал первый шеф-повар главы государства Алексей Сырых, передает CA-News.

По словам Алексея Сырых, его первая встреча с Нурсултаном Назарбаевым состоялась в конце 80-х.

"После армии меня пригласили в ХОЗУ совета министров. И на протяжении полутора лет, это с 85-87 годы, я работал в Диетстоловой ХОЗУ Совмина. Потом мне сказали - полетишь в Москву, будешь кормить человека. Не задавай вопросов, пришел – сказал доброе утро, ушел – спокойно ночи. Все, лишних вопросов нет. Когда я приехал в Москву, я увидел, что это сидит Нурсултан Абишевич. В то время он был председателем Совета Министров КазССР. Потом, когда его уже назначили первым секретарем, мы постоянно ездили в Москву на всевозможные съезды, пленумы, и я ездил с ним. Мы могли уехать на день, два, а там пробыть две недели, а то и три", - рассказывает шеф-повар.

Как рассказывает Сырых, работали в очень жестком графике, спали по часу-два сама в сутки.

"Очень жесткий был график, и там промаха не должно было быть, ни одного промаха. Потому что промахнулся и все, тебя нет. Проверял и следил за продуктами сам, практически был грибным человеком. Сначала пробовал сам, потом только отдавал, чтобы накормить первых лиц", - вспоминает Сырых.

По его словам, молочные продукты и мясо доставлялись из совхоза Панфиловский. "По другим продуктам мы уже на месте делали заявку и нам привозили все уже с сертификатами, с разрешениями и прочее. Но я повторюсь, что я сам был грибным человеком, специальных дегустаторов не было. Раньше не было специальных чемоданчиков у службы охраны, как это есть сейчас. Одним движением выдается уже результат на продукты - есть допуск или нет. В мое время этого не было, приходилось все пробовать самому", - поделился воспоминаниями первый шеф-повар президента.

По словам шеф-повара, Нурсултан Назарбаев с большим почтением относился к казахской кухне.

"Когда приезжали важные гости он всегда делал акцент на то, что должна подаваться именно казахская кухня. Чтобы знали, что у нас есть своя кухня, она хорошая, разнообразная, гостеприимная. Столы всегда должны быть полными. Это гостеприимство казахского народа.

У нас даже был один случай, когда мы в ресторане встречали Била Клинтона. Нурсултан Абишевич делал ему там ужин. А ресторан был итальянским, но Владимир Васильевич (Владимир Васильевич Ни - управделами президента РК, - прим. ред) сказал быть наготове, иметь свои национальные блюда. Владимир Васильевич всегда смотрел на шаг вперед. И вот гостю сначала подали салатик Капрезе, потом подали ризотто с вяленой грушей. Тут Нурсултан Абишевич подозвал к себе начальника протокола и сказал: «Мы что в Италии? У нас нет нашей кухни?». Здесь я достал свои заготовки, мы подали сначала бешбармак, потом куырдак, манты. На что шеф был очень доволен. Гостю, тем более, очень понравилось. Попросили пригласить повара. Вышел итальянский повар, а за ним я стою. Он его немного отодвинул: «Вам спасибо. Леша, было все замечательно!", - вспоминает Алексей Сырых.

Также, по словам повара, на встрече с Клинтоном произошел курьез. "Важным гостям, всегда по казахским национальным обычаям подается обязательно бешбармак и подается обязательно голова барана - бас. Когда ему вынесли эту голову, он был в шоке. С испугом на лице попросил убрать ее (смеется)", - рассказал повар. Поделился он воспоминаниями и о том, как кормили президента России Владимира Путина. "Владимир Владимирович в очередной раз приезжал на Шымбулак, мы подавали специальное блюдо. Между собой мы называли его "Сникерс". Это был ягненок, фаршированный перепелками, а перепелки были фаршированы куриными потрошками с гречкой. Когда мы вынесли барашка запеченного, он был золотистый, красивый, разрезали этого барашка, а внутри него еще перепелочки.

Путину очень понравилось, и шеф очень оценил работу. А потом подали манты, и когда официанты подошли забирать это блюдо, Владимир Владимирович сказал: "Не трогайте, я еще не доел". Он очень любил манты. Часто добавки просил", - добавил он.

По словам Сырых, с Владимиром Путиным он познакомился, когда он возглавлял ФСБ.

"Однажды на Чимбулаке собирались все президенты, Нурсултан Абишевич организовывал встречу, а обед уже давал в своей резиденции, а резиденция не предназначена для такого количества человек. Все надышались, накатались на лыжах, немного замерзли и пришли на обед. Естественно понадобилось посетить уборную. Меня Нурсултан Абишевич попросил показать где, что находится. И как раз туда отправился Владимир Владимирович. Он снял пальто, я предложил его подержать, и после того как он вышел, я ему говорю: «Владимир Владимирович, что-то в карманах у вас ничего нет». На что он мне ответил, что ничего никогда в карманах не носит. Мы посмеялись, вышли, и он говорит шефу: «Хороший у тебя повар. Шутит».", - отметил он.

Первый шеф-повар президента Казахстана отметил, что 27 лет назад было работать интересно.

"Это было становление молодой страны, она зарождалась как независимая республика. Нурсултан Абишевич с первых дней определил меня своим личным поваром, и получилось так, что мы вместе развивались, каждый, конечно, по-своему...с президентом каждый день был испытанием, ответственность была огромной. Можно сказать, что я поменял свою семью на то, что мне дана была такая честь - кормить первого человека Республики Казахстан", - заключил он.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus