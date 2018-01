Tajikistan and Uzbekistan have reached an agreement on the visa regime and problems of control of “Farhod” water reservoir, which is the most disputable stretch along the two countries border, an official source in the Tajik government told Asia-Plus Thursday afternoon.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд