Сегодня ночью в Астане разыгралась сильная снежная буря. В городе метель и сильный ветер, порывы которого достигают 15 м/с. Во время непогоды движение по трассе запрещено для всех видов автотранспорта, передает CA-News.

Также в целях обеспечения безопасности полётов по причине метеоусловий закрыт международный аэропорт «Нурсултан Назарбаев».

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За сутки из Астаны вывезли 34 227 куб.м. снега. Чтобы вывезти и очистить дороги от снега, понадобилось 1345 единиц техники. Это подметально-уборочные машины, тротуароуборочная техника, пескоразбрасыватели, шнекороторы, автогрейдеры, лаповые снегопогрузчики, фронтальные погрузчики и самосвалы.

В ручной уборке снега задействованы 1888 дорожных рабочих.

Полицейские Астаны призывают участников дорожного движения к внимательности и осторожности, пешеходов - переходить проезжую часть в установленных местах.

Аким Астаны Асет Икекешев призвал горожан без особой необходимости не выходить на улицы города.

Из-за бурана без света остался столичный микрорайон. По причине неблагоприятных метеоусловий временно приостановил работу Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев. В Комитете гражданской авиации сообщили, что терминал закрыт предварительно до 13:00.

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